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查死亡連署 北檢搜索國民黨北市黨部等6處、約談4被告1證人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦罷免案幽靈連署涉偽造文書，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，直到中午過後，才帶著扣押用紙箱打包的資料離開。記者林俊良／攝影
台北地檢署偵辦罷免案幽靈連署涉偽造文書，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，直到中午過後，才帶著扣押用紙箱打包的資料離開。記者林俊良／攝影

台北地檢署偵辦立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑有偽造情事，日前搜索約談國民黨青年軍後，今天直接搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，帶回主委呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等4名被告，並約談第五區黨部執行長莊慶芸作證，將陸續送台北市調處訊問。

檢調今搜索國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等4人住居所，及國民黨台北市黨部、第一區黨部共6處，另也約談第五區黨部執行長莊慶芸以證人身分到案。全案被告、證人陸續帶往調查局台北市調處，持續釐清涉案程度。

北檢接獲民進黨告發罷免連署偽造案，查獲有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署至少三種偽造情事；14日搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後分別以20萬至50萬元交保，張克晉及證人均請回。

台北地檢署指出，本月14日指揮搜索李孝亮等6名被告住居所，查證相關人士，經分析搜索、扣押及偵訊所得後，再度向台北地方法院聲請核發搜索票。

檢方重申，偵辦本案並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

罷免

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