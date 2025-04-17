「死亡連署」是綠營160倍！黃智賢籲藍營認錯：否則不只沉淪而已

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹。國民黨主席朱立倫今午開記者會飆罵賴清德，並喊出今晚將到北檢集結，一定抗爭到底。資深媒體人黃智賢則在臉書「黃智賢世界」中，再度對國民黨操作罷免敲出警鐘，認為若黨內不認死亡連署是違法、作票的行事，那國民黨可能不只是沉淪而已。她籲請國民黨道歉認錯，才能有機會喚回民意，否則藍營人士再怎麼護航，「千般做作，抬不過一個理字」。

黃智賢今(17)日上午在臉書針對國民黨操作罷免案發表看法，她認為，高達1700筆的死亡連署，對國民黨來說是一個徵兆，相比綠營的12件，國民黨的死亡連署名單數是綠營的160倍，這是多麼不堪。

黃智賢批評操作罷免活動的藍營黨內立委、民代，他們跑到北檢和新北檢前抗議，指控政治打壓、司法迫害，並稱被追查的藍營青年是正義青年，說他們在保衛中華民國，對於這樣的立場相當不以為然。

黃智賢認為，藍營將操作手段全放在質疑「為何辦藍不辦綠？」上，並猜測是不是黨內有人在教導支持者，認為死亡連署有什麼大不了，只是假冒他人、拿別人的個資，冒名遂行自己的目的，有什麼關係。凡此種種，均是對民主和法治的徹底撕裂，如果不承認假冒連署就是連署作弊，而連署作弊就相當於作票，那政黨已經不只是沉淪而已。

她更直指藍營內部實際運作的人士行為十分可議，包括昨日因揹納粹旗號、引發軒然大波的罷綠委領銜人宋建樑其作為，與挑選和抄寫死亡連署名單的藍軍，在弊端被揭露後，高喊「有人拿一大疊連署書來，我怎麼知道裡面有死人？」、「黨安排抄黨員名單有錯嗎？」，甚至有人想說：「挑出死人連署是中選會的責任，不是我的責任」，這些人都在加速對藍白失望的民意滋長。

黃智賢再三強調，藍營不能再端出以罷制罷的策略，藍營黨內人士對於錯誤縱使再護航，但「千般做作，抬不過一個理字，更不該容許違法」。國民黨必須先對連署弊端破釜沉舟，對死亡連署及抄名冊連署認錯，因為這是最後的機會，需勇於糾正錯誤，道歉認錯，才有可能再喚回民意。