快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

死亡連署是徵兆 黃智賢：恐讓國民黨更沉淪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨主席朱立倫中午發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫中午發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，資深媒體人黃智賢在臉書表示，「死亡連署」是一個徵兆。如果不承認，假冒連署就是連署作弊，而連署作弊，就相當於作票，「政黨已經不只是沉淪而已」。

3月第一階段公布結果後，黃智賢表示，她當時就說，最讓人震驚的，不是國民黨罷綠掛零，而是大量的死人連署。然後，連補件竟然還有大批的死人連署。最後統計，死人連署的數量，達到驚人的1700多。

她表示，當全台在偵辦罷免弊端時，國民黨立委跟民代，在北檢跟新北檢前抗議，指控是政治打壓、司法迫害，說被追查的藍青年，是正義青年，說是在保衛中華民國。或者說「有人拿一大疊聯署書來，我麼知道裡面有死人？」、「黨安排抄黨員名單有錯嗎？」、「挑出死人連署適中選會的責任，不是我的責任」，甚至出現納粹領銜人。

或是非常憤慨「為什麼辦藍不辦綠？」黃智賢表示，而中選會則聲明「41件偽造或是死亡連署，都已告發」。而確實，罷綠死亡連署是1700多件。罷藍死亡連署，則是12件。差距是160倍。罷藍委不合格率平均是4％；罷綠委不合格率，則是平均40％。「這是多麼不堪」。

她問，是不是有政黨，教導自己的支持者，死亡連署有什麼大不了？不知道死亡連署，只是假冒他人的罪名顯證據。甚至認為，拿別人的個資，冒名遂行自己的目的，有什麼關係。政黨呈現的最嚴重狀況，不只是主張或立場能不能得到民意支持，也不只是個別的爭議或醜聞，而是，對民主與法治的徹底撕裂。

黃智賢表示，她一年多來不斷警示國民黨，對1月13日的選舉結果，千萬不要錯誤解讀，要珍視人民給予的立院多數，善加利用，用立院的表現，爭取民意更多的肯定。不論是法案還是預算，都有很大的表現空間。而立院擴權法案，是第一次藍白支持度嚴重下滑。可是國民黨並沒有警覺。之後的時光，不斷地在立法院用更強悍的手段，通過法案，刪凍預算。對於民意的不滿，毫無警覺，也似乎不在乎。

「藍白的支持度加起來，長久以來，已經少於綠。再也不能說，自己加起來有60%民意」。黃智賢表示，而這並不是民進黨或賴清德厲害，是人民對藍白失望。這洶湧的民意，並不是民進黨可以叫喚出來的。

黃智賢表示，如今國民黨面對支持度崩壞，立委被罷免，提出的解決方案，不是誠懇直面對不滿或是失望的群眾，而是祭出有大量死亡連署的「以罷制罷」，跟兩項公投。是公布罷團民眾的個資，是甚至對死亡連署、抄名冊連署，都不肯認錯。

「很多藍營名嘴還是護航，但沒有用的」。黃智賢表示，千般做作，抬不過一個理字，更不該容許違法。這些作為，只會讓國民黨更加沉淪，讓國民黨失去政黨最後的尊嚴跟正當性。更不要說，會有力量可以監督制衡民進黨了。只會幫助民進黨，得到更多支持。

黃智賢表示，破釜沉舟，是最後的機會。糾正錯誤，道歉認錯，才能有機會，喚回民意。今日的景況，她預告、示警了一年多。雖然也知道，沒有什麼用。也明白，沒有人喜歡聽真話。也實在很累了。

國民黨主席朱立倫（前）中午發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（前）中午發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影

罷免

延伸閱讀

不只北市黨部 死亡連署案國民黨士北、中正萬華區也被搜

國民黨北市黨部遭搜索 朱立倫緊急開「戰獨裁」記者會

死亡連署案延燒 國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到今被搜索約談

檢調續追偽造罷免連署 國民黨台北市黨部上午遭搜索

相關新聞

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹。國民黨主...

藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案延燒，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人今遭檢方帶走，國民黨主席朱立倫下動員令，...

查死亡連署 北檢搜索國民黨北市黨部等6處、約談4被告1證人

台北地檢署偵辦立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑有偽造情事，日前搜索約談國民黨青年軍後，今天直接搜索國民黨台北市黨部、第一區...

罷傅領銜人親綠色彩濃 地方人士：她點子王獲中央補助不意外

網路節目昨爆花蓮鳳林兩個協會多年獲民進黨政府各部會標案累積近千萬元，負責人為罷傅領銜人李美玲。李美玲從事社造、地方創生多...

檢調搜索國民黨北市黨部 「地動刪瑤」：連署更踴躍

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今早指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部等處，並約談主委黃呂錦茹。罷免...

台中罷綠、罷藍委都有死亡連署 中檢已立案偵辦中

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案；台中市部分，罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及罷免國民黨立委顏寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。