影／指族人被迫造冊 伍麗華提告連署違法要朱立倫懸崖勒馬

民進黨山地原民立委伍麗華針對其罷免案第一階段連署過程中疑涉違法，包括連署名冊死亡人數最多189份、非原民身分也來連署。伍麗華今在律師陳君瑋、黃翊勛陪同到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉偽造文書，伍麗華也對國民黨主席朱立倫喊話「懸崖勒馬」。

律師陳君璋說，張芳碩身為罷免案領銜人，第一階段提議，涉抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料連署，涉犯偽造文書，選罷法98-2條偽造連署等罪嫌，還有非原民也跑來罷免原民立委，過程荒腔走板，這件事情須適可而止，

伍麗華說，第一階段連署，死亡連署最高有189份，其他不合格份數1500多份，合理認為一定有造冊、抄名冊，甚至非原住民也連署罷免，也有的沒辦法得到選委會發出意向查對單，她只能透過提告。

伍麗華說，這兩個三月來，她接到太多族人陳情抱怨，族人的壓力非常大，苦不堪言，很多鄉長、議員，因為她曾經協助地方建設，選民服務案件，「他們都告訴我，拿到分配責任額，不知該怎麼辦？甚至還拿提不提名當作理由，抄不到名冊，只好結合慈善單位發物資，填寫名冊，再拿來抄，有很多人告訴我，他的父親、公公，因為是黨員，只能強迫把全家人的名字都抄到名冊」。

伍麗華說，這些種種行為，「我真的要告訴國民黨黨主席朱立倫，懸崖勒馬，回頭是岸，不要到最後成為國民黨的公敵」。

伍麗華說，感謝兩名律師義務協助她提告罷免案領銜人張芳碩，最近出來領銜人的背景很特殊，張可能也不例外，她相信這些人也許迫於無奈，接受上面黨意指示，無論如何，她必須遏止用不正當方法，遏止這樣的罷免。

伍麗華說，罷免權是民主國家被賦予權利，應該是公開透明尊重個人自由意志，而不是透過脅迫、無奈，黑暗偷偷摸摸造冊，用違法行為，造成族人擔憂，黨意指示，也許會造成很多人無意之中去做犯罪行為，希望懸崖勒馬、回頭是岸。