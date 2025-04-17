不滿北市黨部遭搜索 朱立倫號召支持者晚上北檢見

國民黨主席朱立倫中午在立委徐巧芯、李彥秀、王鴻薇、賴士葆、羅智強、許宇甄陪同下發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，黃呂錦茹遭約談。朱立倫表情嚴肅直指今天是台灣民主最黑暗的時候，司法大刀在瘋狂獨裁者賴清德掌控之下砍向在野黨，不辦共諜、不辦重大刑案，針對在野黨從台南、新北，今天到台北搜查黨部。

朱立倫表示大約談、大交保、大收押、大搜索，每項大刀都砍向在野黨，就是要毀掉、滅掉所有反對聲音，這是何等嚴重的民主危機。朱立倫批評這位獨裁者只有一個目的就是消滅在野黨，前面對付民眾黨，現在又砍向國民黨，全世界去問一下，有沒有任何一個民主國家搞大罷免、這樣對付在野黨？朱立倫在記者會上大罵，連韓國前總統尹錫悅都不敢幹的事情，賴清德都敢幹，朱立倫說今晚將到北檢集結，一定抗爭到底，帶領黨籍立委高喊「為台灣戰獨裁」、「 為正義站出來」，呼籲支持者晚上北檢見。 國民黨主席朱立倫中午發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影 國民黨主席朱立倫（左二）中午發表談話，不滿國民黨北市黨部遭搜索，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影 國民黨主席朱立倫（左四）在立委徐巧芯（左起）、李彥秀、王鴻薇、賴士葆、羅智強、許宇甄陪同下發表談話，朱立倫不滿國民黨北市黨部遭搜索，黃呂錦茹遭約談。指今天是台灣民主最黑暗的時候，呼籲支持者晚上北檢見。記者蘇健忠／攝影