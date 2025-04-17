北市黨部遭搜索 李明賢轟「辦藍不辦綠」晚上6點北檢聲援
國民黨北市黨部今早遭搜索、市黨部主委黃呂錦茹遭約談，北市議會國民黨書記長李明賢痛批民進黨把司法當成整肅清算在野黨的政治手段，各種司法偵查「辦藍不辦綠」，指這無疑是對台灣民主的最大傷害，更會激起民眾最大的反感，晚間6點會到北檢聲援。
李明賢說，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），其中15案為泛藍立委、17案為民進黨立委、8案為泛綠議員、1案為遭停職的新竹市長高虹安罷免案，但目前涉及造假連署，檢調偵辦約談全都是「辦藍不辦綠」，引發各界質疑。
李說，依照現行機制，罷免連署的領銜人，根本沒有查核身分的權力，選委會有除錯的機制，如果有死亡、或資料不符合會剔除，執政黨如此大動作動用司法手段，無疑是濫用司法資源、打壓在野黨，目的就是造製造寒蟬效應，阻撓罷免民進黨立委的進度。
他坦言，當司法淪為政治工具、民進黨也會喪失人民的信賴，此刻的台灣民主正在倒退當中。
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