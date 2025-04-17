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不只北市黨部 死亡連署案國民黨士北、中正萬華區也被搜
台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，除市黨部外，2區黨部也被搜索，3黨幹部被約談中。
檢調今晨7點多前往黃呂住家搜索，並帶至市調處偵訊，另前往市黨部進行搜索，也有初姓書記長等2位黨職幹部，同樣遭檢調約談，帶回偵訊。
另外，搜索行動包括中正萬華區黨部，另外，士林北投區黨部失聯中。據市黨部人員指出，聯結不到相關人員，不排除同步被搜索約談。
據黃呂錦茹友人表示，檢調前天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案時，黃呂錦茹就覺得下一個就是她被約談，已經早有心理準備。
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