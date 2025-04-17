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中選會公布50立委罷免二階連署截止日 最早一波5月2日

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期。圖／中選會提供
中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期。圖／中選會提供

全台大罷免潮共59件罷免案進入二階連署，中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期，大多分布在5月2日至6月14日之間，目前只剩民進黨立委李坤城、陳俊宇罷免案尚未領取表格。中選會表示，自領得連署人名冊格式次日起算，立法委員罷免為60日。

中選會今公布立委二階罷免連署截止日期，根據資料，前幾波截止均為國民黨立委，包括第一波為國民黨立委黃建賓截止日為5月2日；其次為國民黨立委涂權吉、魯明哲、呂玉玲、鄭正鈐、游顥、傅崐萁則為5月4日；第三波為國民黨立委牛煦庭、萬美玲、邱若華、江啟臣為5月5日。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第5條第1項但書及同法第80條第1項、第2項規定，徵求連署期間之計算，自領得連署人名冊格式之次日起算，立法委員之罷免為60日。罷免期間之末日，除因天然災害政府機關停止上班外，其為星期六、星期日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

35名泛藍立委二階罷免連署名單包括，國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

15名綠委二階罷免連署名單包括，伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑、陳俊宇。

中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期。圖／中選會提供
中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期。圖／中選會提供
全台大罷免潮共59件罷免案進入二階連署，中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期。圖／聯合報系資料照片
全台大罷免潮共59件罷免案進入二階連署，中選會今公布其中50名立委二階連署截止日期。圖／聯合報系資料照片

罷免

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