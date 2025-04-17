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檢調搜藍黨部製造「政治犯」？藍營：仇民進黨情緒只會更高

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。本報資料照片
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。本報資料照片

罷免案偽造連署延燒，台北地檢署上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部等處，據悉，檢調今晨7點多前往主委黃呂錦茹住家搜索，並帶至市調處偵訊，另前往市黨部進行搜索，也有2位黨職幹部，同樣遭檢調約談。

「這些人根本已是政治犯。」藍營人士指出，一早黨部志工就傳來黃呂從家中被帶走，黨部也被搜索，大家人心惶惶，他們涉嫌的不是偽造公文書，而是以告訴乃論罪的偽造文書，但檢方卻大動作搜索，「小案大辦、政治辦案」。

藍營人士說，罷免「雙吳」團體6人交保後，內部的確士氣受影響，但二階連署仍在持續進行，因另一個角度，國家機器大動作，只會製造更大對立，藍營支持者仇視民進黨情緒會更高，有助於推進罷免，畢竟罷免跟一般選舉不同，罷免沒有對手，而是黨或個人仇恨值高低。

藍營人士舉例，最近民進黨議員簡舒培與市長蔣萬安在議會大戰反共，被蔣萬安以「民進黨嘴巴講反共、自己養共諜」等語反殺，質詢片段瘋傳，簡舒培臉書慘遭網友灌爆，當時就有網友在臉書留言要罷免簡舒培，簡又力戰國民黨立委羅智強，簡仇恨值再堆高，羅喊出罷免簡，恐怕會有許多藍營支持者響應。

罷免

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