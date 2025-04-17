嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹。國民黨主席朱立倫今午急開記者會大罵，連韓國前總統尹錫悅都不敢幹的事情，賴清德都敢幹，他也說，今晚將到北檢集結，一定抗爭到底。

國民黨台北市黨部遭搜索，黃呂錦茹遭約談。朱立倫今與台北市黨籍立委齊聚中央黨部舉行記者會，朱表情嚴肅直指，今天是台灣民主最黑暗的時候，司法大刀在瘋狂獨裁者賴清德掌控之下砍向在野黨。不辦共諜、不辦重大刑案，針對在野黨從台南、新北，今天到台北搜查黨部。

朱立倫表示，大約談、大交保、大收押、大搜索，每項大刀都砍向在野黨，就是要毀掉滅掉所有反對聲音，這是何等嚴重的民主危機。她批評，這位獨裁者只有一個目的是消滅在野黨，前面對付民眾黨，現在又砍向國民黨，全世界去問一下，有沒有任何一個民主國家搞大罷免、這樣對付在野黨？

朱立倫說，今天大家必須為台灣戰獨裁，必須為正義站出來，沒有任何閃躲的空間，每位民代、黨公職都站出來，「今晚北檢見，」接下來還有一系列重大抗爭，他們都要站出來，直到這位獨裁者悔悟、願意回歸民主，回歸公平正義，否則一定抗爭到底，