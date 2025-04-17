罷傅領銜人被揭領近千萬補助 國民黨團：應查有無圖利

罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，李負責的兩個社區發展協會近年獲得各部會補助，加總達951.4萬元。國民黨立院黨團今舉行記者會，諷刺「罷免真是一門好生意」，黨團副書記長翁曉玲、立委林倩綺呼籲檢調調查，立委謝龍介則斥「比官商勾結更惡劣」。

網路談話性節目「吃飽來打臉」稱，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會和鳳林鎮觀光旅遊發展協會等，近幾年獲得民進黨政府相關部會的標案及獎補助，前者300.4萬元，後者651萬元，兩協會加總高達951.4萬元，這兩協會的負責人均為罷免傅崐萁的領銜人李美玲。

李美玲曾擔任花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長，該協會近年來獲得客委會、文化部及交通部等單位的補助，累計金額達300.4萬元。後轉任鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長，該協會也獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，四年來累計金額達651萬元。

謝龍介說，非常惡質，公款私用，拿國家資源豢養網軍、側翼，非常不可思議。28年前，他當里長，他最關心村里社區發展協會，但他沒看過村里社區發展協會一次可以拿到300多萬、600多萬的補助，「華麗轉身」成為罷免團體。 這實在是有夠惡質，比貪汙跟官商勾結更惡劣。台灣已經亂了，行政團隊面臨國際動盪束手無策，「每天練肖話」，睡到八點半」，所有中小企業嗷嗷待哺，憂心忡忡。

謝龍介表示，他在高鐵上碰到很多企業老闆，他們拜託要把預算花在刀口上，美國32%關稅凍結後，還有10%關稅，基本上是做不了，無薪假破口一起來，恐怕是大災難。國家危急癱瘓，行政院長卓榮泰要知所進退，已達成階段性任務，讓賴清德總統有更好的用人空間，找出一個人幫助台灣度過險峻國際環境。520是最好時機，因520後只剩下45天。

謝龍介強調，他們還會繼續抓，找出更多用政府資源、納稅錢，異常補助側翼，而且是罷免在野黨的團體。

林倩綺呼籲，檢調應盡速介入調查這些補助案的審查過程與執行內容，也呼籲各部會停止成為民進黨政治側翼的提款機。民主制度的運作，不能建立在「假中立、真動員」的操弄上。人民納稅的每一塊錢，都不該變成選舉鬥爭的銀彈。罷免不該成為一門產業。

翁曉玲表示，花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會拿到的標案大概都是來自教育部青年發展署，從青年發展署這裡拿到的錢主要是讓其做青年志工中心，目的是要訓練一些青年成為志工，本以為這樣的志工中心應該頂多是得到政府一點點的補助，沒有想到該觀光協會成為青年發展署長年補助的對象。

翁曉玲表示，在青年發展署的官網上面，看到112年度花蓮的青年志工中心，也就是由鳳林鎮觀光旅遊發展協會所承辦的業務，網頁上僅兩張照片，沒有其他記錄，也看不到在此之前的其他發展成果。檢調應趕快調查青年發展署有沒有圖利鳳林鎮觀光旅遊發展協會，是否已構成圖利特定人士。