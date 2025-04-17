朱立倫板橋聲援罷綠 藍支持者痛罵：溫柔得像小姐

雙北罷綠團體陸續遭到檢調搜索約談，引發藍營恐慌。國民黨主席朱立倫今天到板橋聲援罷免綠委張宏陸團體，沿街與民眾互動。有不少支持者激動靠近朱喊加油，但也有人直言「國民黨手段太過溫柔」，更有一名葛姓男子痛罵「他對國民黨都沒有意見，只對朱立倫有意見，溫柔得像小姐，但又沒戴奶罩」。

今天上午朱立倫與新北部分藍營民代在新北市議會前集結，並沿路走到新埔捷運站，再到新埔市場前慰問罷團志工與前來連署的民眾。

有不少支持者在路上等待朱立倫要給他加油打氣，不過有一名桃園國民黨支持者，因轄區沒有綠委可以罷，看到臉書上今天在新北的活動，特地趕到板橋就為了要跟朱立倫喊話「要硬起來」。

今天在連署站，有一名葛姓男子緊抓朱立倫不放，要他不要太溫柔。葛男事後受訪強調，國民黨主席不可以像部落酋長，「他媽的、真的，他對全國民黨都沒有意見，只對他朱立倫有意見，溫柔得像小姐，但又沒戴奶罩」。

葛姓男子說，國民黨幹部都要強硬起來，賴清德只想當部落族長。

今天活動過程還算平和，不過有一位民眾在外圍高喊「不要聽共匪的話」後，揚長而去。

有藍營民代私下透露，確實黨中央在面對最近綠營一連串動作確實反應過慢，今天活動也不夠縝密，不過主席願意站出來集結所有人，他認為仍值得肯定，接下來一定要硬起來，全面反攻。

遭到檢調約談的罷免民進黨立委蘇巧慧召集人王昱人、領銜人譚鎮耀與罷免張宏陸發起人吳禹辰今天也都出席活動與朱立倫同框。

王昱人表示，顯然現在檢調執行辦案過程，罷藍、罷綠是用不一樣標準對待，大家一定要努力對抗不公不義的執政黨。

譚鎮耀說，在被檢調帶走之前，一直都有相關二階段計畫，無論如何，他們都會堅定執行罷免行動。