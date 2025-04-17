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罷傅領銜人李美玲駁A補助 藍委：雙標仔講話能信？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林倩綺。記者陳正興／攝影
國民黨立委林倩綺。記者陳正興／攝影

罷免國民黨立委傅崐萁團體領銜人李美玲被指，負責的兩個社區發展協會共領900多萬補助。李美玲今早駁斥。國民黨立委林倩綺舉例說明李美玲雙標，一下說支持光電，一下說反對光電，說的話能信嗎？

網路談話性節目「吃飽來打臉」昨在節目中指稱，罷傅領銜人李美玲聲稱自己「沒有政治色彩，只是一個路邊歐巴桑」，但她擔任花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長，該協會近年來獲得客委會、文化部及交通部等單位的補助，累計金額達300.4萬元。之後，李美玲轉任鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長，該協會也獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，4年來累計金額達651萬元，加總高達951.4萬元。

李美玲今表示，她在4年前已卸任北林三村社區發展協會理事長職務，鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長職務也在2年前卸下，她在擔任兩協會理事長期間，都專注在社區營造工作的推動，包括老人照顧、環境教育、文化保存等工作，申請的相關補助都依政府法規核銷，也都有會議紀錄可查。

林倩綺說，李美玲基本上還滿雙標，不知道哪一個才是真正的李美玲？李在東部海岸，光電設置的部分，曾經拍了一個紀錄片支持光電，結果在台東的團體發現了整個東海岸，竟被偷偷、快要設置光電的時候，李又改了自己原先講法。

林倩綺表示，當記者問李美玲時，李又否認支持光電，而是反對光電。這樣雙標的人，到底哪一個才是真正的李美玲，說的話能信嗎？

罷免傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，擔任負責人的鳳林鎮兩協會獲中央政府近千萬元補助，她今天發聲明駁斥。圖／罷團「微光花蓮」提供　
罷免傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，擔任負責人的鳳林鎮兩協會獲中央政府近千萬元補助，她今天發聲明駁斥。圖／罷團「微光花蓮」提供　

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