羅智強嗆發動罷免 簡舒培酸：每天批鬥不如面對質疑

國民黨立委羅智強遭民進黨北市議員簡舒培指控違政治獻金法，羅昨表示將提告，今天指要發動罷免簡舒培。簡舒培今早在臉書回應，與其每天想花樣來批鬥，不如好好面對質疑、交代清楚。

簡舒培回應，罷免是每一個中華民國台灣的公民都擁有的權利，誰都有權可以提出。不過，一個不斷投機跟落跑的立委公開宣布要發動罷免在地深耕的認真市議員。

簡舒培也說，而且這個立委正被公民團體自主發起的罷免活動中，並且還是已經通過二階門檻，現在這個舉動實在是滑天下之大稽，也是對台灣民主最大的諷刺與破壞。

簡舒培說，羅智強從被罷免二階連署達到門檻後，一直動作不斷，其實只是為了要轉移焦點。針對被揭露2022年桃園市長選舉政治獻金7成給自己人公司一事，羅智強一開始嗆「意圖使人被罷免」，說要讓她被關，刑期還從5年加到10年，現在又說要發動「罷免簡舒培」，但就是從來不對外界對其政治獻金使用的質疑有所回應。

簡舒培批，從未對於社會認為羅智強不適任立委的種種質疑有所反省，態度囂張，極其惡劣。

簡舒培說，要奉勸羅智強委員，搶占媒體版面想轉移焦點並無法改變不適任立委的指控，也無法消除政治獻金使用交待不清的質疑，與其每天想一個花樣來批鬥簡舒培，還不如面對質疑交待清楚，並對擔任立委荒腔走板的行為向大安區民眾誠懇認錯道歉。