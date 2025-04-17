快訊

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

蝦皮購物疑具陸資背景 監委申請自動調查

總統府共諜案延押庭 黃取榮、邱世元與柯文哲同囚車抵北院

罷綠委領銜人宋建樑惹議 朱立倫：堅決反對納粹、共產獨裁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今天受訪強調，堅決反對納粹與共產獨裁。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫今天受訪強調，堅決反對納粹與共產獨裁。記者葉德正／攝影

罷免綠委李坤城公民團體領銜人宋建樑，日前遭移送地檢署時，因納粹裝扮與動作引發爭議。國民黨主席朱立倫今天受訪強調，態度非常清楚，堅決反對所有法西斯主義，堅決反對、唾棄納粹，也堅決反對共產獨裁，任何獨裁都是惡質。

媒體今天提問朱立倫對此事態度不一，朱立倫強調，他昨天早上已經講反對惡質獨裁，不要斷章取義，反對惡質獨裁，同時一定唾棄、全民唾棄納粹，這個態度是非常、非常堅定的，任何跟納粹有關，包括過去民進黨也有一些黨員做這樣裝扮，都是一樣反對、唾棄的。

至於有媒體報導宋建樑對於裝扮遭到批評雖沒多回應，但對國民黨怒喊「憑什麼開除我，要用什麼理由開除我，一堆人舔共舔成那樣都沒被開除了」。

宋建樑透過社群軟體回應，他與該名記者是過去認識的黨部同事，他沒有同意把對話內容當作他所謂的新聞題材，沒想到他如此不擇手段，嚴重破壞友誼與信任。

罷免

延伸閱讀

影／新北街頭促罷免綠委 朱立倫：反惡罷、戰獨裁

罷傅領銜人被指領政府補助 朱立倫：這不是貪汙什麼是貪汙

死亡連署辦藍不辦綠？朱立倫：比辦共產黨還嚴格

罷綠遭檢約談...賴苡任臉書首發聲 朱立倫、徐巧芯留言打氣

相關新聞

死亡連署案延燒 國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到今被搜索約談

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，國民黨市...

影／被爆2協會領政府近千萬補助 罷傅領銜人李美玲駁斥

罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜人李美玲遭爆料，負責的兩個花蓮當地協會這幾年獲得民進黨政府多個單位累積近千萬元補助。李美...

罷傅領銜人被揭領近千萬補助 國民黨團：應查有無圖利

罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，李負責的兩個社區發展協會近年獲得各部會補助，加總達951.4萬元。國民黨...

朱立倫板橋聲援罷綠 藍支持者痛罵：溫柔得像小姐

雙北罷綠團體陸續遭到檢調搜索約談，引發藍營恐慌。國民黨主席朱立倫今天到板橋聲援罷免綠委張宏陸團體，沿街與民眾互動。有不少...

檢調查罷綠委連署資料 侯友宜：司法不能成打壓異己工具

針對民進黨立委的罷免連署案，檢調調查是否不實連署，國民黨新北市黨部昨有6人交保，新北市長侯友宜對此表示，司法不能成為政治...

罷傅領銜人李美玲駁A補助 藍委：雙標仔講話能信？

罷免國民黨立委傅崐萁團體領銜人李美玲被指，負責的兩個社區發展協會共領900多萬補助。李美玲今早駁斥。國民黨立委林倩綺舉例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。