罷綠委領銜人宋建樑惹議 朱立倫：堅決反對納粹、共產獨裁

罷免綠委李坤城公民團體領銜人宋建樑，日前遭移送地檢署時，因納粹裝扮與動作引發爭議。國民黨主席朱立倫今天受訪強調，態度非常清楚，堅決反對所有法西斯主義，堅決反對、唾棄納粹，也堅決反對共產獨裁，任何獨裁都是惡質。

媒體今天提問朱立倫對此事態度不一，朱立倫強調，他昨天早上已經講反對惡質獨裁，不要斷章取義，反對惡質獨裁，同時一定唾棄、全民唾棄納粹，這個態度是非常、非常堅定的，任何跟納粹有關，包括過去民進黨也有一些黨員做這樣裝扮，都是一樣反對、唾棄的。

至於有媒體報導宋建樑對於裝扮遭到批評雖沒多回應，但對國民黨怒喊「憑什麼開除我，要用什麼理由開除我，一堆人舔共舔成那樣都沒被開除了」。

宋建樑透過社群軟體回應，他與該名記者是過去認識的黨部同事，他沒有同意把對話內容當作他所謂的新聞題材，沒想到他如此不擇手段，嚴重破壞友誼與信任。