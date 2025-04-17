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大罷免演變大搜索 他直指朱立倫出現3個領導危機

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（中）。記者陳正興／攝影

檢調連日大動作搜索罷免民進黨立委團體，國民黨立委徐巧芯昨天說「群龍無首的狀態，不能一直下去」。政治評論員黃暐瀚今天在臉書表示，國民黨主席朱立倫在這次的罷免案過程中，出現了3個領導危機，包括策略錯誤、判斷失準、群龍無首。

黃暐瀚表示，第一是策略錯誤。一開始是柔性勸導（呼籲放下屠刀），之後決定以罷制罷（嘴上說要罷，但黨中央卻未實際行動，積極擺攤爭取提議書，以致一階提議書錯誤百出），最後決定推出兩公投（兩公投既未阻止罷免案，也沒有成為議題焦點，還造成立院更對立、民眾無感）。

第二，判斷失準。黃暐瀚表示，事前毫無察覺2月發動大罷免是玩真的，去年12月20日就通過新版的選罷法（連署需附身分證影本），藍營居然自己卡在立院不送出，卡到1月下旬，以至於2月初前兩波罷免，不需身分證影本，降低2月初送件提議難度。

他說，另外罷團代表被調查，身上別納粹臂章引爭議，朱主席第一時間不但沒有譴責，居然還緩頰「這是諷刺民進黨獨裁」，事後眼見德國、以色列駐台單位紛紛抗議，社會譁然，才改口譴責。

黃暐瀚表示，第三是群龍無首。身為黨主席，黨籍立委現在需要強大的後盾，政黨的奧援。朱主席惜字如金，不願上節目論述，也不勤於全台跑透透，到第一線作戰，搞到黨內立委人心惶惶，抱怨「群龍無首」。這時台中市長盧秀燕跳出來對賴總統高喊「萬萬不可」，儼然藍營共主，究竟國民黨內「一錘定音」的母雞到底是誰？

黃暐瀚表示，他提出觀察，並非攻擊，只要朱主席能夠迅速改正，扭轉情勢，甚至最後連大罷免都能防守下來，那自然扣分變加分，主席連任有望。

罷免

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