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死亡連署案延燒 國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到今被搜索約談
台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，國民黨市黨部證實，黃呂錦茹被帶往市調處，將移送檢方複訊。
檢調偵辦「死亡連署」案，前天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，並依偽造文書、違反個資法等罪命6人以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨天受訪時還指出，北市罷免「雙吳」持續運作，面對民進黨用司法恐嚇反罷免，不會被嚇到，罷免「雙吳」連署站沒有暫停，目前各議員的連署點，也都持續運作，另外，也以「社區」為單位，在家也可幫忙連署，並在社區設地方連署站。
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