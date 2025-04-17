檢調續追偽造罷免連署 國民黨台北市黨部上午遭搜索

全國大罷免潮第一階段連署傳偽造情事，檢調連日發動搜索，新北地檢署15日搜索國民黨三重、板橋區黨部，約談罷免立委的領銜人，今台北地檢署搜索國民黨台北市黨部，依偽造文書、違反個資法等，持續追查罷免連署書案，約談主委黃呂錦茹等人。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造有百人死亡連署、近4百人戶籍不滿4個月，北檢發動14日搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人。

北檢向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，發現有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署至少三種偽造情事；日前傳喚部分提議人發現確有「冒名」提議。

檢調偵辦整日，陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、李孝亮、張克晉、劉思吟丈夫林叡等7人列被告，證人包含曾任罷免吳思瑤第一階段領銜人為證人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳，罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及其丈夫陳志德等4人。

北檢複訊後，賴苡任、滿志剛、劉思吟50萬元交保，林叡、李孝亮30萬元交保，陳冠安20萬元交保，張克晉請回，證人均請回。