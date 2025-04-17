快訊

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

蝦皮購物疑具陸資背景 監委申請自動調查

總統府共諜案延押庭 黃取榮、邱世元與柯文哲同囚車抵北院

聽新聞
0:00 / 0:00

檢調續追偽造罷免連署 國民黨台北市黨部上午遭搜索

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人。本報資料照片
檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人。本報資料照片

全國大罷免潮第一階段連署傳偽造情事，檢調連日發動搜索，新北地檢署15日搜索國民黨三重、板橋區黨部，約談罷免立委的領銜人，今台北地檢署搜索國民黨台北市黨部，依偽造文書、違反個資法等，持續追查罷免連署書案，約談主委黃呂錦茹等人。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造有百人死亡連署、近4百人戶籍不滿4個月，北檢發動14日搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人。

北檢向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，發現有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署至少三種偽造情事；日前傳喚部分提議人發現確有「冒名」提議。

檢調偵辦整日，陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、李孝亮、張克晉、劉思吟丈夫林叡等7人列被告，證人包含曾任罷免吳思瑤第一階段領銜人為證人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳，罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及其丈夫陳志德等4人。

北檢複訊後，賴苡任、滿志剛、劉思吟50萬元交保，林叡、李孝亮30萬元交保，陳冠安20萬元交保，張克晉請回，證人均請回。

罷免

延伸閱讀

罷免案遭疑辦藍不辦綠 法務部長鄭銘謙：維持乾淨的選罷環境

藍青年軍罷免連署雙吳遭重保 南投縣長許淑華籲加大反罷免力度

罷雙吳四騎士＋領銜人涉偽造文書交保 5人同框離開北檢

罷雙吳四騎士+領銜人涉幽靈連署 6被告重保限制出境

相關新聞

死亡連署案延燒 國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到今被搜索約談

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，國民黨市...

影／被爆2協會領政府近千萬補助 罷傅領銜人李美玲駁斥

罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜人李美玲遭爆料，負責的兩個花蓮當地協會這幾年獲得民進黨政府多個單位累積近千萬元補助。李美...

罷傅領銜人被揭領近千萬補助 國民黨團：應查有無圖利

罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，李負責的兩個社區發展協會近年獲得各部會補助，加總達951.4萬元。國民黨...

朱立倫板橋聲援罷綠 藍支持者痛罵：溫柔得像小姐

雙北罷綠團體陸續遭到檢調搜索約談，引發藍營恐慌。國民黨主席朱立倫今天到板橋聲援罷免綠委張宏陸團體，沿街與民眾互動。有不少...

檢調查罷綠委連署資料 侯友宜：司法不能成打壓異己工具

針對民進黨立委的罷免連署案，檢調調查是否不實連署，國民黨新北市黨部昨有6人交保，新北市長侯友宜對此表示，司法不能成為政治...

罷傅領銜人李美玲駁A補助 藍委：雙標仔講話能信？

罷免國民黨立委傅崐萁團體領銜人李美玲被指，負責的兩個社區發展協會共領900多萬補助。李美玲今早駁斥。國民黨立委林倩綺舉例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。