死亡連署辦藍不辦綠？朱立倫：比辦共產黨還嚴格

國民黨主席朱立倫今天到板橋參加「戰獨裁行動」，聲援板橋西區罷免綠委張宏陸團體，對於罷綠團體近期遭檢調搜索約談，他指出，民進黨已無所不用其極，辦藍比辦共產黨還嚴格，希望全民看清楚，民進黨就是要消滅所有在野力量，全台反惡霸都會力戰到底，才能保住台灣民主，擋住這一位只想一人之私、一黨之私的獨裁者賴清德，台灣才有未來。

朱立倫說，面對台灣黑暗司法這幾天，司法不公彰顯台灣民主的墮落，民進黨為了一黨之私，賴清德為了鞏固個人權力發動大罷免，同時一手舉著司法大刀砍向在野黨，另一手用中選會來操控整個罷免程序。今天不管在台北、新北，甚至其他城市都一樣，司法大刀假借所謂的錯、假、偽、抄辦到底，且只辦藍不辦綠，比辦共產黨還嚴格來對付在野黨。

他說，今天台灣司法就是賴清德掌控之下，就是要寒蟬效應阻擋任何反制動作，讓在野黨不敢出聲，寒蟬效應之下，他就可以獲得操控全面的力量，因此要力挺所有被惡罷立委，把正義的聲音發出來。面對如此手段，只好以罷止罷、以戰止戰，要化悲憤為力量走上街頭，用戰鬥的意志，一步一腳印一起出來，從今天到最後的投票有將近4個月的時間，不但要團結，而且只有團結，國民黨一定能夠勝利。在各城市都會秉持這樣的一個決心力拚到底力戰，不但反惡罷，這一次也是要戰獨裁，台灣才有未來。

民進黨立委伍麗華傳出也要提告假連署，是否擔心檢調也會搜索黨中央，朱立倫說，今天民進黨已經無所不用其極，希望大家全民看清楚，民進黨今天就是要消滅所有的在野的力量，民眾黨要消滅，國民黨更要消滅，這就是民進黨。不是只在雙北，民進黨在全台各地都在打壓，所有的罷綠團體、青年人非常辛苦、非常委屈，一定要勇敢站出來力挺他們，「民進黨越打壓，我們越要勇敢」。

媒體報導罷藍與罷綠團體死亡連署分數差很多，朱立倫說，綠媒、民進黨每天瞎扯，請問花蓮錯、偽、假、抄記4000件，請問辦了沒有？基隆罷藍團體也有116件，請問辦了沒有？且這些都是中選會證實的偽造，到現在辦了沒有？不要每天在那邊創造假數據。