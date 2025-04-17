影／被爆2協會領政府近千萬補助 罷傅領銜人李美玲駁斥

罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜人李美玲遭爆料，負責的兩個花蓮當地協會這幾年獲得民進黨政府多個單位累積近千萬元補助。李美玲今天發出聲明駁斥，強調早已卸下兩協會職務，任職時專注推動社區營造等工作，相關補助均依法核銷，呼籲特定政黨人士不要抹黑攻擊，企圖干擾公民行動。

網路談話性節目「吃飽來打臉」昨在節目中指稱，罷傅領銜人李美玲聲稱自己「沒有政治色彩，只是一個路邊歐巴桑」，但她擔任花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長，該協會近年來獲得客委會、文化部及交通部等單位的補助，累計金額達300.4萬元。之後，李美玲轉任鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長，該協會也獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，4年來累計金額達651萬元，加總高達951.4萬元。

李美玲今天回應，她在4年前已卸任北林三村社區發展協會理事長職務，鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長職務也在2年前卸下，她在擔任兩協會理事長期間，都專注在社區營造工作的推動，包括老人照顧、環境教育、文化保存等工作，申請的相關補助都依政府法規核銷，也都有會議紀錄可查。

她強調，自己行事坦蕩，若特定政黨人士覺得有不法，歡迎檢舉提告，她願意接受調查，但呼籲特定政黨人士不要用這種烏賊戰術的惡劣抹黑攻擊來混淆視聽，企圖干擾這次的公民行動。