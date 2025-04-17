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正義回擊！啟動罷免簡舒培 羅智強：讓獨裁黨踢鐵板

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨立委羅智強昨日宣布，將提告民進黨台北市議員簡舒培。羅今再表示，將發動罷免簡舒培，以其人之道，還治其人之身，這不是報復，而是正義的回擊，一定讓獨裁黨徹底踢到鐵板。

羅智強說，惡罷之戰不論最後勝負為何，他鄭重宣布，將發動罷免簡舒培。他一向反對惡罷。但對於那些率先發動惡罷、破壞民主秩序的人，他將以其人之道，還治其人之身。

羅智強批，簡舒培不務市政，竟親自設立連署站，煽動罷免一位獲得大安區多數民意支持的立委。既然她選擇開出這一槍，他就有責任迎戰到底。她平日不認真問政，卻整天攻擊抹黑蔣萬安、黃國昌、羅智強，這種滿口鬥爭、毫無建設的惡質政客，他有責任，也有義務，協助台灣人民，將她踢出政壇。

羅智強表示，目前他仍全力投入反惡罷、護民主的保衛戰，暫時不與她計較。但請記住，罷免之戰結束，無論輸贏，他都會啟動罷免簡舒培的連署行動。

羅智強並強調，這不是報復，而是正義的回擊。這一仗必勝，一定讓獨裁黨徹底踢到鐵板。

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