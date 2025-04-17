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【專家之眼】教育部長的「言論自由」

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
教育部長鄭英耀說：「大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。」其實鄭部長曲解了「教育基本法」。圖／聯合報系資料照
教育部長鄭英耀說：「大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。」其實鄭部長曲解了「教育基本法」。圖／聯合報系資料照

最近部分大學生響應民進黨的「大罷免」，在校園設攤收連署書，有些學校的攤位遭撤除，便抗議侵犯言論自由；有教授批評這些學生是「綠蟾蜍」，就給貼上「霸凌」的標籤。原本以追求高深學問為目標的寧靜校園，儼然捲入了喧囂的政治鬥爭。

面對這些爭議，教育部長鄭英耀說：「大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。」言下之意，就是大學的教職員不可以在校內搞政黨活動，但學生可以，因為他們享有言論自由，即便他們偏袒某政黨，也是從事公民活動，必須尊重。

聽起來好像有道理，其實是強詞奪理。民進黨在解嚴之初，高喊「政黨退出校園」，還給學生一個乾淨的學習環境，不受政治汙染，怎麼拿到政權後，政治汙染就搖身一變為公民活動？

早期國民黨在學校栽培不少年輕人，成立一些政治性社團。隨著民主發展，「政黨勢力」漸漸被清除，但政黨似乎並未退出校園，而是被民進黨取而代之了，否則怎麼總有人說，青鳥就是民進黨滲透在校園的「未來接班人」呢？當國民黨勢力遭驅逐時，可沒有人說他們在從事「公民活動」，更沒有人主張「尊重」年輕黨員的「言論自由」。

其實鄭部長曲解了「教育基本法」。誠如媒體評論所言，教育部曾在民國100年正式發函解釋該法第6條「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」其中的「學校」，包括「教職員工生」，所以學生也在約束的範圍內。

不少人質疑在校園設攤連署，有違「選罷法」第52條第3項的「政黨及任何人懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選或罷免廣告物應具名，並不得於道路、橋梁、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地懸掛或豎立之。」以及第86條第2項的「罷免辦事處不得設於機關（構）、學校、依法設立之團體、經常定為投票所、開票所之處所及其他公共場所。」中選會說，「辦事處」相當於選舉的競選總部，與「連署站點」及擺攤等活動屬於兩件事。然而，那些設攤點都豎立了標語等「罷免廣告物」，法規上也清楚地表明「任何人」都不可以這麼做，怎麼沒見到中選會的說明呢？

最詭異的是，鄭部長口口聲聲要尊重學生的言論自由，另一頭法務部卻在研擬限制言論自由，理由是為了國家安全。戒嚴時期的思想控制，目的不就是為了國家安全嗎？最近常聽親友們說，已經越來越不敢公開談政治，彷彿回到了白色恐怖時代。君不見，某公立大學的罷免海報被撕掉後，校長表示遺憾，又讓貼回去。究竟是受到意識形態左右而無條件支持執政黨，還是害怕因政治不正確而罷職丟官？

日前賴總統說要恢復軍法審判，照這樣下去，誰知道哪天就恢復軍訓課，處處被監視，溫水煮青蛙式地慢慢走向實質戒嚴與專制威權統治，就只差沒明講了呢？

罷免

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