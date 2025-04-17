罷免涉不實連署6人交保 國民黨新北主委：尊重司法

中央社／ 新北16日電

新北檢偵辦罷免綠營立委幽靈連署案，新北地院今晚裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認等人，分別以新台幣20萬不等交保。市黨部主委黃志雄說，尊重司法，但希望不要辦藍不辦綠，讓司法成為打手。

新北檢接獲情資，偵辦民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，查證相關資料後，15日指揮搜索被告，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，今天聲請羈押6人。

新北地院今天下午開羈押庭審理後，院方今晚表示，經法官訊問後，認為被告等6人涉犯聲請書所載罪名，犯罪嫌疑重大，惟審酌被告等人之涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，諭令蔡甘子具保3萬元、謝慶認具保20萬元、羅大宇具保20萬元、應大華具保15萬元、王昱人具保20萬元、譚鎮耀具保20萬元。均禁止出境、出海6個月，及限制住居。

中國國民黨新北市黨部主委黃志雄深夜接受中央社記者電訪表示，尊重司法，但是希望司法不要成為打手，不要成為政治追殺的打手，更不要辦藍不辦綠。

國民黨主席朱立倫預計17日上午出席在新北市議會前人行道舉辦的「戰獨裁行動」，黃志雄說，他也會前往參加聲援。

法院裁定6名被告交保後，市黨部人員、被告朋友、父親等人，已經等候多時，並且辦保後，於11時40分許，被告陸續離開法院，搭車離去，並未接受訪問。

罷免

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