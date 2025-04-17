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徐巧芯批黨中央「群龍無首」

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰鄭媁／台北報導
多位罷綠委團體領銜人、召集人陷幽靈連署風暴，國民黨立委徐巧芯直言黨內「群龍無首」。圖／聯合報系資料照片
多位罷綠委團體領銜人、召集人陷幽靈連署風暴，國民黨立委徐巧芯直言黨內「群龍無首」。圖／聯合報系資料照片

檢調連日大動作搜索罷免民進黨立委團體，國民黨立委徐巧芯昨天表示，日前她和其他藍營立委自發到台北地檢署聲援被帶走調查的罷團成員，但僅能喊話，「群龍無首的狀態，不能一直下去」，希望黨中央領導方向能更清楚，讓他們知道該怎麼做。

國民黨主席朱立倫應對綠營「大罷免」的方式引發藍營內部不滿，甚至有藍營人士忍不住開砲，黨中央根本宛如「腦死」。國民黨發言人楊智伃緩頰表示，對於被罷免的第一線立委及罷綠的正義青年，黨中央一直都在背後守護，做他們最大後盾，大家要團結一致，讓民眾看見國民黨有力量、有行動。

徐巧芯表示，近日檢調大動作，一是恐嚇其他正在連署二階段罷免民進黨立委的團體，二是銷毀國民黨地方黨部，在這個節骨眼上，批評是沒有意義的事，國民黨應該想「怎麼樣團結往前走」，群龍無首的狀態，不能一直下去，必須要有人站出來領導大家，更清楚讓大家知道該怎麼做，因為再怎麼說，她自己也只是一位立委，甚至是要被罷免的對象，要怎麼來領導大家呢？

國民黨立委林沛祥表示，與其說群龍無首，他認為黨中央應認真考慮，把戰略步驟提前，戰術該做的先做，或許「化被動為主動」會較有用；如果是針對個別選區，他個人並不悲觀，但因大環境不停變動，「風向不停被帶」，黨中央在這部分，可能需要多琢磨一點。

林沛祥強調，當初基隆市長謝國樑被罷免案，基隆就是戰場環境，謝國樑有地利上的主場優勢，可以「因地制宜」；但目前的大環境是「全國一起」，跟基隆情況不同，「我們若不主動出擊，不再主動一點的話，被別人牽著鼻子走，在第一線的每個兄弟姐妹就比較辛苦了。」

國民黨立委牛煦庭強調，「民進黨打壓連署，我們就更要積極連署」，朱立倫主席帶隊上街是好的方式，貼近基層，維持連署動能，就是面對民進黨壓迫的正辦。

不過，也有藍營立委認為黨中央已經盡力了，應對「大罷免」有好幾個角度可以切入：國民黨立院黨團有黨團的力量，黨團跟黨中央也有各自的支持者，日前晚上也有好幾個立委跟議員去聲援「罷吳四騎士」，「徐巧芯可能是緊張吧」。

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