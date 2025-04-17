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罷免非政治活動？ 學者批教長詭辯

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片

大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，教育部長鄭英耀日前表示，這是學生的言論自由、公民活動，應予尊重。不過，教育部去年八月曾函示說明教育基本法第六條內涵，包括不得從事政黨或其他政治團體活動，受規範者包含學生。有學者認為，稱大罷免是「公民活動」．非政治活動是詭辯。

教育部函示指出，教職員工生不得從事的活動包括邀請候選人到學校造勢、助選，亦不得在上班或勤務時間從事政黨或其他「政治團體」活動，以及其他違背教育中立、影響校園學習安寧的助選活動。

世新大學法律學院客座教授高思博表示，稱大罷免非政治活動是公民活動，未免太玩弄名詞，選舉、罷免兩者並列，都是憲法規定下的參政權，說大罷免是公民、政治活動兼具還尚可，只稱是公民運動不是政治活動，則淪於詭辯。

高思博也談到，大罷免是否適合在校園內舉行，應從「場所原則」來看，場所原則同樣可用於醫院或公共運輸上，「不是內容不妥，而是場域不適合」；校園應讓師生教導、學習，讓其放心互動，因此才將校園視為中立場域，引起對立的事物應退出校園，否則會讓場所無法運作。

東吳大學前校長潘維大也說，學生將大罷免定義為公民運動、想行使權益管不著，但不建議在校內，「否則校園變成競技場了」，對教育環境、校園安寧都有影響；在校內發動大罷免，免不了引起爭端。

文化大學法律系教授方元沂則認為，該函示主要是針對政黨，如過去總統大選前也曾邀請政治人物入校和學生對談，多是由學生團體發起，因此屬性還是跟傳統的政黨活動不同，較傾向是公民自主在校內發起的運動。他表示，公民自發運動確實多少會受政治影響，但整體而言，由學生自主發起，還是和政黨的動員屬性不一樣。

公共運輸 罷免 言論自由 鄭英耀 高思博

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