辦罷團 藍白批司法天秤嚴重傾斜

幽靈連署爭議持續，中選會向最高檢察署告發四十一件涉嫌偽造或死者連署。據統計，四十一件中，有廿五件為罷免泛綠營立委、議員案，十五件為罷免泛藍立委案，一件為停職中的新竹市長高虹安罷免案。這樣的告發比例，卻只看到檢方大舉偵辦罷免綠營立委的團體，讓藍白陣營大大質疑「司法天秤已嚴重傾斜」、「辦藍不辦綠」。

法務部長鄭銘謙昨表示，死亡連署因為涉及偽造文書和違反個資法，是民眾檢舉和中選會提供相關資料後，檢方才立案偵辦，目的是要維護罷免的純淨空間來落實民主法治，絕無任何立場和考量，有證據就辦。

根據地方選委會第一階段查對情況（不含補件），廿五件罷免泛綠營立委、議員案，死亡連署達一千九百廿三件、涉偽造八十八件；十六件罷免藍白陣營案，死亡連署為十二件、涉偽造有一百七十三件。

罷免泛藍立委案中，共十五案有一件以上死亡連署或疑涉偽造，包括王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁，其中林沛祥罷免案涉偽造情事達一百一十六件。而罷免高虹安案共十三件疑涉偽造情事。

罷免綠營立委案，都發現有死亡連署，包含吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、王美惠、黃捷、許智傑、陳俊宇、伍麗華、陳瑩等，其中八案死亡連署破百件，其餘最少也有卅件。其餘罷免八名泛綠議員案，每案都有一件以上死亡連署或偽造情事。

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中選會表示，四十一案均轉最高檢告發；過去以來皆採「未指名告發」方式處理，即為未具體指名某一人是被告，而是檢附犯罪嫌疑資料後移送。

至於告發標準，中選會表示，選務機關經各地市縣政府戶政事務所暨各地選委會查對後結果，知有犯罪嫌疑，如有一件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例應予職務告發，轉由司法檢調機關偵辦。

國民黨立委牛煦庭說，案件情節輕重或有不同，但動輒以長時間約談、甚至聲押方式針對在野黨，恐怕難孚眾望。他質疑，從頭到尾就是要塑造寒蟬效應，壓迫罷免綠營立委的連署氣勢，其心可誅。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，社會強烈質疑偵辦速度跟比例原則等問題，偽造文書罪過去從未發動搜索聲押；至於死者連署，全國各地不分黨派都有，但檢調大規模發動搜索聲押，全集中在國民黨身上，「司法天秤已嚴重傾斜，還要人民如何信任司法？」

民進黨團幹事長吳思瑤則認為，司法沒顏色，呼籲藍白別為政治紅利來鬥臭司法，連署資料是地方政府核對與提報，國民黨要抗議，應去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，不要找錯對象。