批民進黨假司法真追殺 國民黨：力戰獨裁到底

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）與副主席連勝文（右）上午與北市罷綠團體「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（中）與副主席連勝文（右）上午與北市罷綠團體「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。記者蘇健忠／攝影

新北檢偵辦四名民進黨立委罷免幽靈連署案，新北地院裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認、罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等六人交保候傳。國民黨表示，民進黨假民主真獨裁，假司法真追殺的威權統治，國民黨沒有屈服退讓的空間，一定全力戰到底。

國民黨指出，司法將罷免連署的瑕疵，當成殺人放火重罪偵辦，過去這段時間甚至數度進入在野黨黨部搜查，不但是政治追殺，更是民進黨戒嚴的前奏曲，在民進黨執政下，司法制度已經完全失衡。

國民黨表示，除了聲援遭司法追殺的領銜人及黨務人員外，更將全面發動「戰獨裁行動」，力抗民進黨的如同戒嚴的威權獨裁。國民黨質疑，同樣是罷免連署，罷免藍委林沛祥的偽造件數高達116件，罷免傅崐萁團體更是傳出四千多份連署格式錯誤，檢調卻完全沒有偵辦動作，就是選擇性辦案，看顏色辦案。

國民黨表示，對照台鹽綠能光電掏空案，圖利五千多萬元的台鹽前董事長陳啟昱可以無保請回，罷免連署的瑕疵卻面臨不符比例利的重金交保。更可以看到民進黨主政下的司法制度，有黨證跟沒有黨證的差別。

國民黨批評，沒有黨證的小老百姓意圖罷免民進黨的立委，是比共諜、掏空國有財產，甚至殺人放火更加嚴重的滔天大罪。當司法當成執政黨政治操作的工具，就是民主倒退，就是實質戒嚴。

國民黨表示，面對民進黨假民主真獨裁，假司法真追殺的威權統治，為了中華民國的民主制度，為了台灣人民的公民權利，他們沒有屈服退讓的空間，一定會全力戰到底。黨主席朱立倫明將前往新北市議會前出席「戰 獨裁行動」，用實際作為聲援遭到司法追殺的罷免團體，用具體的行動呼籲人民站出來，罷免民進黨立委，作為在野黨國會監督最有力量的後盾。

罷免

延伸閱讀

罷傅崐萁出包 網路節目指領銜人領民進黨近千萬補助

罷綠委連署遭查 民進黨新北市黨部這麼說

啟動罷免王定宇二階連署 藍營：加強身份證核對

國民黨中央下達動員令 罷免宜蘭綠委陳俊宇二階連署目標5萬4千份

相關新聞

罷傅崐萁出包 網路節目指領銜人領民進黨近千萬補助

罷免國民黨立委傅崐萁連署近期發生，有4千份連署書格式有誤，國民黨花蓮縣黨部因此按鈴申告。有網路節目披露，罷免傅崐萁的領銜...

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3到20萬元交保

新北地檢署偵辦新北市四名民進黨立委罷免幽靈連署案，經漏夜複訊，今天清晨將蘇巧慧罷免案領銜人、召集人，和國民黨三重、板橋區...

罷綠委連署遭查 民進黨新北市黨部這麼說

國民黨新北板橋、三重區公所昨遭搜索，多位黨工、罷免案要角被查辦，國民黨昨晚聚眾包圍司法機關，轟綠營政治迫害。民進黨新北市...

查辦催出連署熱度…藍支持者從隱性變顯性 黨員憂黨快被邊緣化

罷免新北綠委連署行動遭檢調查辦，多名黨工、志工被列被告，引發基層群情激憤，質疑當權用司法手段打擊異己。國民黨新北黨部今天...

批民進黨假司法真追殺 國民黨：力戰獨裁到底

新北檢偵辦四名民進黨立委罷免幽靈連署案，新北地院裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認、罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等六人交保候傳...

桃林鐵路長椅被塗糞「和罷團被嗆有關？」 桃園藍綠議員有話說

桃林鐵路寶山街口5張長椅今天被發現遭人塗疑似動物的糞便，市議員黃瓊慧表示，現場是罷團擺小蜜蜂宣傳連署的地方，最近有人嗆志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。