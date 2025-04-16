批民進黨假司法真追殺 國民黨：力戰獨裁到底

新北檢偵辦四名民進黨立委罷免幽靈連署案，新北地院裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認、罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等六人交保候傳。國民黨表示，民進黨假民主真獨裁，假司法真追殺的威權統治，國民黨沒有屈服退讓的空間，一定全力戰到底。

國民黨指出，司法將罷免連署的瑕疵，當成殺人放火重罪偵辦，過去這段時間甚至數度進入在野黨黨部搜查，不但是政治追殺，更是民進黨戒嚴的前奏曲，在民進黨執政下，司法制度已經完全失衡。

國民黨表示，除了聲援遭司法追殺的領銜人及黨務人員外，更將全面發動「戰獨裁行動」，力抗民進黨的如同戒嚴的威權獨裁。國民黨質疑，同樣是罷免連署，罷免藍委林沛祥的偽造件數高達116件，罷免傅崐萁團體更是傳出四千多份連署格式錯誤，檢調卻完全沒有偵辦動作，就是選擇性辦案，看顏色辦案。

國民黨表示，對照台鹽綠能光電掏空案，圖利五千多萬元的台鹽前董事長陳啟昱可以無保請回，罷免連署的瑕疵卻面臨不符比例利的重金交保。更可以看到民進黨主政下的司法制度，有黨證跟沒有黨證的差別。

國民黨批評，沒有黨證的小老百姓意圖罷免民進黨的立委，是比共諜、掏空國有財產，甚至殺人放火更加嚴重的滔天大罪。當司法當成執政黨政治操作的工具，就是民主倒退，就是實質戒嚴。

國民黨表示，面對民進黨假民主真獨裁，假司法真追殺的威權統治，為了中華民國的民主制度，為了台灣人民的公民權利，他們沒有屈服退讓的空間，一定會全力戰到底。黨主席朱立倫明將前往新北市議會前出席「戰 獨裁行動」，用實際作為聲援遭到司法追殺的罷免團體，用具體的行動呼籲人民站出來，罷免民進黨立委，作為在野黨國會監督最有力量的後盾。