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桃林鐵路長椅被塗糞「和罷團被嗆有關？」 桃園藍綠議員有話說

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員黃瓊慧認為椅子被塗糞便，很難不聯想和罷團被嗆有關。圖／議員黃瓊慧臉書
議員黃瓊慧認為椅子被塗糞便，很難不聯想和罷團被嗆有關。圖／議員黃瓊慧臉書

桃林鐵路寶山街口5張長椅今天被發現遭人塗疑似動物的糞便，市議員黃瓊慧表示，現場是罷團擺小蜜蜂宣傳連署的地方，最近有人嗆志工「嫌不夠亂是嗎」，現在發生椅子被塗大便，讓人聯想和罷團被嗆有關。

警方接到民眾通報後，已經轉給主單位養工處，養工處隨即派員清洗，至於究竟是誰惡作劇，還是和罷團有關，警方和養工處都沒有追究。不過議員詹江村晚上在臉書質疑整件事有人為操作，也呼籲有心人不要藉機操作仇恨值，之前也發生嗆聲事件，嗆聲的人被認出，因而被質疑操作。

議員詹江村質疑塗糞人為操作仇恨值的動機。圖／詹江村臉書
議員詹江村質疑塗糞人為操作仇恨值的動機。圖／詹江村臉書

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