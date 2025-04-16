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桃林鐵路長椅被塗糞「和罷團被嗆有關？」 桃園藍綠議員有話說
桃林鐵路寶山街口5張長椅今天被發現遭人塗疑似動物的糞便，市議員黃瓊慧表示，現場是罷團擺小蜜蜂宣傳連署的地方，最近有人嗆志工「嫌不夠亂是嗎」，現在發生椅子被塗大便，讓人聯想和罷團被嗆有關。
警方接到民眾通報後，已經轉給主單位養工處，養工處隨即派員清洗，至於究竟是誰惡作劇，還是和罷團有關，警方和養工處都沒有追究。不過議員詹江村晚上在臉書質疑整件事有人為操作，也呼籲有心人不要藉機操作仇恨值，之前也發生嗆聲事件，嗆聲的人被認出，因而被質疑操作。
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