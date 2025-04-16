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罷傅崐萁出包 網路節目指領銜人領民進黨上百萬補助

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
綠營罷藍第二階段連署已到最後階段，但罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁的連署卻傳出有4000分連署書「格式錯誤」。圖／聯合報系資料照片
綠營罷藍第二階段連署已到最後階段，但罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁的連署卻傳出有4000分連署書「格式錯誤」。圖／聯合報系資料照片

罷免國民黨立委傅崐萁連署近期發生，有4千份連署書格式有誤，國民黨花蓮縣黨部因此按鈴申告。有網路節目披露，罷免傅崐萁的領銜人李美玲負責花蓮當地兩個協會，近期獲得共高達951.4萬元的補助。

網路談話性節目「吃飽來打臉」今日下午在節目中指稱，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會和鳳林鎮觀光旅遊發展協會等，近幾年獲得民進黨政府相關部會的標案及獎補助，前者300.4萬元，後者651萬元，兩協會加總高達951.4萬元，這兩個協會的負責人，都是罷免傅崐萁的領銜人李美玲。

主持人朱凱翔指出，類似情況也發生在台中的公民團體，民進黨政府一邊豢養公民團體，然後這些團體又幫政府肅清政敵。上個會期立法院審查總預算時，在野黨因此嚴格審查各部會相關補助案，不讓人民納稅錢被濫用。參與節目的國民黨立委牛煦庭則套用民進黨青年部影片的話酸這些罷團，「我們就是要飯的，合法的飯，你不要嗎？」

節目中提到，李美玲聲稱自己「沒有政治色彩，只是一個路邊歐巴桑」，並表示已從社區協會理事長的位置退下。事實上，李曾擔任花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長，該協會近年來獲得客委會、文化部及交通部等單位的補助，累計金額達300.4萬元。之後，李美玲轉任鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長，該協會也獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，四年來累計金額達651萬元。

傅崐萁 罷免

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