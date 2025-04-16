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新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3到20萬元交保
新北地檢署偵辦新北市四名民進黨立委罷免幽靈連署案，經漏夜複訊，今天清晨將蘇巧慧罷免案領銜人、召集人，和國民黨三重、板橋區黨部執行長、書記、志工共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法犯嫌疑嫌大，且有串、滅證之虞聲押禁見。稍早新北地院裁定6人各以3到20萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。
遭檢方聲押六人，分別為罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，以及三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華。新北院經過一整個下午的羈押庭，分別裁定譚男、王男、謝男、羅男各20萬元；應男15萬元；蔡女3萬元交保。
其餘如蘇巧慧案備補領銜人蔡承睿；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連；罷團「板橋小蜜蜂行動隊」張宏陸案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建樑、備補領銜人陳冠至等20人，則獲檢方各以5到20萬元不等交保。
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