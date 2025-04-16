快訊

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 2大外資再加入「降價陣營」

好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3至20萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3到20萬元交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告遭聲押禁見，獲新北地院裁定各3到20萬元交保。記者林伯東／攝影
新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告遭聲押禁見，獲新北地院裁定各3到20萬元交保。記者林伯東／攝影

新北地檢署偵辦新北市四名民進黨立委罷免幽靈連署案，經漏夜複訊，今天清晨將蘇巧慧罷免案領銜人、召集人，和國民黨三重、板橋區黨部執行長、書記、志工共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法犯嫌疑嫌大，且有串、滅證之虞聲押禁見。稍早新北地院裁定6人各以3到20萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

遭檢方聲押六人，分別為罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，以及三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華。新北院經過一整個下午的羈押庭，分別裁定譚男、王男、謝男、羅男各20萬元；應男15萬元；蔡女3萬元交保。

其餘如蘇巧慧案備補領銜人蔡承睿；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連；罷團「板橋小蜜蜂行動隊」張宏陸案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建樑、備補領銜人陳冠至等20人，則獲檢方各以5到20萬元不等交保。

罷免

延伸閱讀

新北罷綠委連署檢聲押6人 蘇巧慧罷免案領銜人、召集人都在列

新北幽靈連署 國民黨區黨部執行長書記志工4人聲押

新北幽靈連署 李坤城罷免領銜人交保怒斥「民進黨就是瘟疫」

綠委罷免疑幽靈連署 蘇巧慧備補領銜人8萬元交保

相關新聞

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3到20萬元交保

新北地檢署偵辦新北市四名民進黨立委罷免幽靈連署案，經漏夜複訊，今天清晨將蘇巧慧罷免案領銜人、召集人，和國民黨三重、板橋區...

罷傅崐萁出包 網路節目指領銜人領民進黨上百萬補助

罷免國民黨立委傅崐萁連署近期發生，有4千份連署書格式有誤，國民黨花蓮縣黨部因此按鈴申告。有網路節目披露，罷免傅崐萁的領銜...

罷綠委連署遭查 民進黨新北市黨部這麼說

國民黨新北板橋、三重區公所昨遭搜索，多位黨工、罷免案要角被查辦，國民黨昨晚聚眾包圍司法機關，轟綠營政治迫害。民進黨新北市...

查辦催出連署熱度…藍支持者從隱性變顯性 黨員憂黨快被邊緣化

罷免新北綠委連署行動遭檢調查辦，多名黨工、志工被列被告，引發基層群情激憤，質疑當權用司法手段打擊異己。國民黨新北黨部今天...

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

雙北地檢署近日偵查罷免連署偽造案，昨天罷免李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時戴著象徵納粹的「卐」字臂章，手拿著希特勒...

反惡罷徐巧芯轟「群龍無首」 林沛祥：國民黨中央加快腳步

面對大罷免，國民黨立委徐巧芯今指「群龍無首」，黨中央領導方向要更清楚。國民黨立委林沛祥表示，黨中央應加快腳步，主動掌握戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。