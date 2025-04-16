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罷綠委連署遭查 民進黨新北市黨部這麼說
國民黨新北板橋、三重區公所昨遭搜索，多位黨工、罷免案要角被查辦，國民黨昨晚聚眾包圍司法機關，轟綠營政治迫害。民進黨新北市黨部回擊，連署名冊查對是地方選委會的權責，高比率的死亡連署，難道新北市政府惡意栽贓國民黨黨工？
民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，抄名冊行為就是偽造文書。國民黨光是系統性抄黨員名冊，就製造出死亡連署、無效連署高達近2萬份，有組織犯罪和集體偽造文書的嫌疑。司法單位依法調查有無造假、濫用個資是天經地義，請國民黨不要犯罪被抓包才急喊政治迫害。
高碩呈批，去年藍白聯手硬推的選罷法修法條文中，第98條之2就規定，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑」，代表國民黨自己也贊成偽造連署應該嚴懲不是嗎？既然違法事實明確，就別扯政治迫害。
高碩呈強調，名冊是重要個資，如果沒黨部高層授意，絕對不可能外流。國民黨高層不但把責任推給罷團的年輕人來承擔，甚至當有國民黨青年軍身分的三重罷免領銜人宋建樑發表「挺納粹」的爭議行為，嚴重傷害台灣國際形象時，國民黨居然還想撇清責任，根本是鬧國際大笑話。
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