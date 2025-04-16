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查辦催出連署熱度…藍支持者從隱性變顯性 黨員憂黨快被邊緣化

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北板橋、三重區黨部昨遭搜索，多名黨工、罷團要角被查辦，今天在國民黨新北黨部有不少民眾來填連署書，連署熱度有升溫。記者王慧瑛／攝影
新北板橋、三重區黨部昨遭搜索，多名黨工、罷團要角被查辦，今天在國民黨新北黨部有不少民眾來填連署書，連署熱度有升溫。記者王慧瑛／攝影

罷免新北綠委連署行動遭檢調查辦，多名黨工、志工被列被告，引發基層群情激憤，質疑當權用司法手段打擊異己。國民黨新北黨部今天有不少民眾自發性來簽連署書，有人說，原本對罷免很冷感，看不慣綠營如此囂張，決定化為行動挺連署。

國民黨主席朱立倫明天上午將到新北，從新北市議會集結出發，透過徒步沿街連署，直接訴諸民眾，號召更多人來加入罷綠委行列。

住板橋的八旬李姓男子今天下午搭公車到新北市黨部，他進門就問「怎麼簽連署書」，隨即拿出老花眼睛，用顫抖的手填寫連署人名冊上的資料，寫得有點吃力。

國民黨黨工郭姓男子說，今天街頭罷綠委連署站熱度不錯，許多人看不慣民進黨不顧外患還在搞內亂，決定從隱性轉為顯性，站出來支持罷免。

78歲新北市民胡先生批，民進黨執政多年，眼中只有權力鬥爭，對民生毫無作為，讓百姓無所依靠。他認為，當前兩岸關係緊繃，政府卻持續引起爭端，人民看不到和平解方。

他質疑，台灣四面環海，一旦衝突爆發，根本無處可逃，民進黨若繼續拒絕溝通、炒作敵意，最終受害的仍是手無寸鐵的平民。他也不滿政府對外關係處理草率，將台積電拱手送人，卻在關稅爭議中毫無建樹，讓人失望。

胡先生也直言，國民黨近年來表現軟弱無力，黨主席朱立倫缺乏戰略與膽識，錯失監督良機，讓執政黨橫行無阻。

他點名國民黨內部派系鬥爭、缺乏整合，不敢用人、不敢出手，一遇爭議就退縮。面對民進黨預算操作與司法疑雲，國民黨卻遲遲不敢強勢出擊，讓基層支持者大感失望。他呼籲，國民黨必須徹底改革、打掉重練，找到敢言、敢戰、敢負責且有遠見的黨主席，否則將持續被邊緣化。

新北板橋、三重區黨部昨遭搜索，多名黨工、罷團要角被查辦，今天在國民黨新北黨部有不少民眾來填連署書，連署熱度有升溫。記者王慧瑛／攝影
新北板橋、三重區黨部昨遭搜索，多名黨工、罷團要角被查辦，今天在國民黨新北黨部有不少民眾來填連署書，連署熱度有升溫。記者王慧瑛／攝影

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