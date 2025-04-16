比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

雙北地檢署近日偵查罷免連署偽造案，昨天罷免李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時戴著象徵納粹的「卐」字臂章，手拿著希特勒著作，並比出納粹敬禮手勢，引發熱議。網友也挖出宋過去在建中唸書歷史，竟曾親吻前總統馬英九，影片一曝光也讓不少人回看朝聖。

馬英九曾在2016年赴建中演講「羽化與蛻變－從建國中學到中華民國」，當時到了與學生QA環節，宋建樑上台與馬互動，到一半時突然聲稱4、5歲馬擔任台北市長時兩人就見過，更說要現場回復當時狀況，宋向馬表示，「那一次我在旁邊玩沙」，而馬就把他抱起來，說到此處便上前與馬擁抱，隨扈看到後都嚇了一跳，往前戒備。

宋建樑接著表示，當時被抱起來後「我以為你是我爸」，接著便朝馬臉上親下去，讓大家嚇了一跳，台下更驚呼連連，隨扈也隨即走上前，馬被親臉後則拍拍宋的肩膀，幽默打圓場表示，「我有記得被人偷襲過，原來就是你。」隨後宋便表示希望馬能在書包幫他簽名，馬也答應，宋獲得馬簽名後也說，「這是祝福不是詛咒，真的是祝福」。