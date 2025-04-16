反惡罷徐巧芯轟「群龍無首」 林沛祥：國民黨中央加快腳步

面對大罷免，國民黨立委徐巧芯今指「群龍無首」，黨中央領導方向要更清楚。國民黨立委林沛祥表示，黨中央應加快腳步，主動掌握戰局，目前節奏類似面對去年罷免案。國民黨立委牛煦庭表示，「主席帶隊走街是好的方式」，維持連署動能。

徐巧芯今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，她說，群龍無首的狀態，不能一直下去，必須要有人站出來領導大家。現在只剩下黨中央了，到底何去何從，希望黨中央能夠更清楚讓他們知道該怎麼做。

林沛祥認為，黨中央應要加快腳步是真的，多做些準備，主動掌握戰局。他目前感覺，黨中央目前的節奏較接近面對去年基隆市長謝國樑罷免案，當時是到第三階段才開始全面熱戰，但這次民進黨所使用的資源、節奏比上次快得多也急得多，戰局膠著對藍營相對不利，黨中央如果可以的話，應提早腳步應對，對在第一線者會較有利。

林沛祥表示，與其說群龍無首，他認為是本來該打的牌，黨中央是否可以認真考慮，把戰略步驟提前，戰術該做的先做，或許「化被動為主動」會較有用。如果是針對個別選區，他個人並不悲觀，但因為大環境不停變動，風向不停被帶，黨中央在這部分，可能需要多琢磨一點。

林沛祥強調，他以前提過「因地制宜」，每個選區不一樣，但目前的大環境是「全國一起」，跟基隆情況不同。當初謝國樑罷免案，基隆就是戰場環境，謝市長有地利上的主場優勢。現在如果是擴及全國，「我們不主動出擊，不再主動一點的話，被別人牽著鼻子走，在第一線的每個兄弟姐妹就比較辛苦了。」

牛煦庭強調，民進黨打壓連署，我們就更要積極連署，「主席帶隊走街是好的方式」，貼近基層，維持連署動能，就是面對民進黨壓迫的正辦。至於藍委各地防守，可視選區特性彈性調整，但不外乎明確說明政黨的方向和政策並持續和選民加強連結。