啟動罷免王定宇二階連署 藍營：加強身份證核對

民進黨立委王定宇、林俊憲罷免連署進入二階，罷免王定宇領銜人胡永融今下午也在歸仁進行首場街頭擺攤連署，針對連日來各地罷綠領銜人、黨工紛紛遭搜索調查，胡永融也因一階連署被列為被告，對此，他呼籲，民進黨停止司法追殺、被罷免的立委應虛心檢討。

胡永融指出，民進黨利用政治手段干預司法，針對罷免民進黨立委的公民團體進行調查、搜索，根本是破壞公民權。他認為，民進黨應該回歸民主的真諦，被提罷免的立委就該虛心檢討，而非繼續以囂張、傲慢的態度面對，這樣並非人民之福，更呼籲民進黨停止司法追殺。

罷免民進黨立委王定宇連署進入第二階段，國民黨市議員林燕祝、李中岑及多名黨工、黨職人員也全力出動，今下午4點在歸仁鬧區街頭擺攤連署，且今晚周邊有夜市人潮，因此吸引不少民眾前來簽署，更有人希望能一口氣領取10份、20份回去幫忙連署。

此外，連署攤更出現不少年輕人，甚至有剛運動後的年輕人前往簽署，也有外送員利用空檔時間相挺，連署人潮還算踴躍，現場不時高喊「剷除惡宇、罷免王定宇」等口號，國民黨也在路口宣講，說明王定宇不適任。

王定宇罷免案二階連署門檻預計需達2萬6038份，胡永融也強調，連署目標會以3萬5000份努力。林燕祝也強調，這次連署會特別加強身份證的核對，力求資料精確，且面對美國關稅的衝擊，綠營卻仍在大罷免、不罷手，國民黨也會積極推動二階連署，全力反擊。

林燕祝表示，推動連署時，藍營人士陸續被約談、搜索，甚至遭羈押，民進黨以為會讓國民黨害怕，而市黨部主委謝龍介認為這樣對黨工不公平，希望議員要全力相助，所以今天從歸仁起跑，未來南關線每個行政區都會有連署據點。