國民黨中央下達動員令 罷免宜蘭綠委陳俊宇二階連署目標5萬4千份

宜蘭罷免民進黨立委陳俊宇日前通過一階連署，國民黨秘書長黃健庭今天到宜蘭下達二階連署動員令，訂出連署目標要達到5萬4000份。據了解，鄉鎮市長、縣議員及鄉鎮黨部主委各有連署配額，多數人坦承很難達標，加上有人要布局2026選舉，顧慮更多。

依照宜蘭縣選舉人數，進入二階罷免必須有3萬6530份合格連署書，之前的一階提議人連署門檻3653份，選罷法規定已經參與一階提議人連署者若在二階也簽名連署，屆時會被中選會剔除，成為無效連署書，加上有些連署人寫錯資料等狀況，所以黨中央把宜蘭罷免綠委的二階連署目標訂5萬4000份。

黃健庭今天到宜蘭與縣議員、鄉鎮市長座談，據了解，除了連署總目標5萬4000份，國民黨中央也給各基層黨公職人員動員配額，每位縣議員要交出1000份連署書、鄉鎮市黨部主委也是1000份連署書、鄉鎮市長合計7000份。

有人表示，這次是民進黨先發動大罷免，為了「以罷制罷」，連署1000份沒有問題，可是有人正準備2026年基層選舉，尤其是身處綠營票倉的艱困選區或藍綠基本盤五五波的選區，一旦大動作下去推罷免綠委，恐也傷了自己的選情。