又CALL「馬維拉」！綠常會放馬英九2006年影片助攻大罷免

民進黨今天舉行每周例行中常會，由黨主席賴清德主持。據轉述，會中秘書處播放一段影片給各位中常委、黨務幹部觀看，內容是馬英九在2006年擔任台北市長時，向群眾發表支持罷免看法的片段，意在助攻「大罷免」。

影片中，馬英九表示，人民以頭家（老闆）的身份，把權力拿回來，就是罷免。這在民主政治是和選舉一樣普通的事情，犯罪和罷免沒有一定的關係，即使沒有犯罪，但他無能、做不好、人民已經不信任他，就可以把權力拿回來。

影片中，馬英九指出，兩年前，人民一票一票把他（前總統陳水扁）選出來，民主政治就是民意政治和責任政治，當民意已經不支持，到責任政治沒辦法再承擔時，就應該知道自己下台，不要等別人來罷免。一個人要有羞恥，人家才會尊敬；一個人要有責任感，人家才會同情。如果這時還是堅持不下台，「我沒有犯罪啊，不然你是要怎麼樣」，這樣不行啦。