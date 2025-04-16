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罷免案遭疑辦藍不辦綠 法務部長鄭銘謙：維持乾淨的選罷環境

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片

檢調14日偵辦立法委員吳沛憶、吳思瑤罷免涉死亡連署案，搜索約談國民黨青年軍6人，並在昨天分別以涉偽造文書、違反個資法等罪，以20萬至50萬元交保，然而被外界認為只辦藍不辦綠。法務部長鄭銘謙強調，對此絕無任何立場，有證據就偵辦，目的是要維持乾淨的選舉罷免環境，來落實民主法治。

北檢、新北檢近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，搜索國民黨板橋、三重區黨部等地，「罷吳四騎士」的陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮、劉思吟丈夫林叡等6人到案，昨依偽造文書、違反個資法等罪，分別以20萬至50萬元交保，並限制出境出海。

針對檢調大動作搜索和約談罷綠團體相關人，外界質疑「辦藍不辦綠」。國民黨主席朱立倫今天反批，花蓮罷傅崑萁的團體有超過4000件聯署書造假，甚至基隆也有100多件偽造，但司法單位對罷藍團體的造假卻視而不見。

環境部今天舉辦「跨部會合作 環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會，環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等均出席。

鄭銘謙在媒體在聯訪時表示，死亡連署因為涉及偽造文書和違反個資法，是民眾檢舉和中選會提供相關資料後，檢方才立案偵辦，目的是要維護罷免的純淨空間來落實民主法治，絕無任何立場和考量，有證據就辦。

罷免

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