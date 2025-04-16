藍青年軍罷免連署雙吳遭重保 南投縣長許淑華籲加大反罷免力度

調查局偵辦罷綠委吳沛憶、吳思瑤案涉幽靈連署案，約談藍青年軍等6人，訊後竟分別依偽造文書罪嫌給予20至50萬交保，甚至限制出境出海，南投縣長許淑華今天表示，這種結果只讓大家看到司法是為政治服務，交保金不但比辦共諜案還嚴厲，更不符比例原則，予人認定司法確實是為政治在服務外，尤其明顯的是「辦藍不辦綠」。

許淑華指出，調查局偵辦罷免連署，現在在各個縣市搜索國民黨地方黨部，現在不只是台南，連雙北都面臨搜索，檢調在很多鄉親的眼裡面，已經普遍認定是為政治在服務的機關，完全喪失原本的公信力，而陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人的交保金，司法雙標甚至比共諜案涉嫌人的保釋金還要高。

許淑華不平地說，一個共諜案，跟一般的偽造文書案，綠營涉共諜的嫌疑人涉犯內憂外患罪，交保金只要20萬輕輕放過，但國民黨青年軍帶領罷免連署雙吳的交保金，竟然高達50萬，這種違背辦案的比例原則，已經讓人民失去信心了，

許淑華表示，台灣內部不只有全台大罷免的亂象，再加上對美關稅的問題，不只已經衝擊到傳統產業，連農業都會受到衝擊，民眾慢慢地對於政府的不滿，已經一路往上堆疊，但執政黨還在搞大罷免，做為國民黨籍的地方首長，建議應該藉由這一波的民怨，應該要給民進黨一個比較強硬的反思，否則的話，現在綠營目前操弄司法手段正在順手之時，對任何不滿的聲音都敢用司法出手打壓，讓社會上這種寒蟬效應不斷地產生。

許淑華說，台灣真的沒有民主可言，現在真得很可怕，總統賴清德面對關稅的衝擊，非但沒有很好的因應對策，卻仍集各方之力繼續在搞大罷免立法院，司法檢調單位非常明顯的「辦藍不辦綠」，呼籲國民黨對此一定要有一個全盤性的考量，善用民間的這股力量，對民進黨進行反罷免，如果也能罷掉幾席綠營立委，才能代表民眾對執政黨的不滿，大家一同回到正常的國政討論。