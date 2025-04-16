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反惡罷徐巧芯砲轟「群龍無首」 藍營人士呼應：黨中央如腦死

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今早與北市罷綠團體「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。以50萬元交保的罷綠團體召集人賴苡任（右）貼上綠膠帶，表達沉痛抗議，呼籲民眾加入連署。朱立倫被問到罷綠委領銜人戴納粹臂章與動作，稱「各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，也就是『綠共』。」記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今早與北市罷綠團體「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。以50萬元交保的罷綠團體召集人賴苡任（右）貼上綠膠帶，表達沉痛抗議，呼籲民眾加入連署。朱立倫被問到罷綠委領銜人戴納粹臂章與動作，稱「各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，也就是『綠共』。」記者蘇健忠／攝影

多位罷綠委團體領銜人、召集人陷幽靈連署風暴，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑更引發納粹風波。國民黨立委徐巧芯今早直言「群龍無首」，必須要有人站出來領導大家。有藍營人士也忍不住開砲，黨中央根本宛如「腦死」。

徐巧芯今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，她說，群龍無首的狀態，不能一直下去，必須要有人站出來領導大家。現在只剩下黨中央了，到底何去何從，希望黨中央能夠更清楚讓他們知道該怎麼做。

有藍營人士表示，面對民進黨大罷免的步步進逼，國民黨中央幾乎完全沒有反制作為，不僅完全看不到去年面對基隆市長罷免案的士氣與團隊戰力，現在瀕臨「腦死」的狀態，更擴散到政治議題攻防。

該人士說，從川普關稅議題、被造謠離島條例洗產地、引進陸籍醫師、藍營青年遭到約談，黨中央的回應不是慢半拍，就是完全看不見最大在野黨的角色。昨天晚上，罷綠委領銜人戴納粹臂章與動作，在網路上已經炸鍋，非常清楚就是大是大非的問題，甚至可能引發國際的爭議，結果今天早上朱立倫接受媒體訪問還稱：「各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，也就是『綠共』。」

該人士批，在大罷免的攻防上，黨中央不僅無法扮演議題設定的角色，連文傳會前主委李彥秀都辭職回防選區，藍營委員每天被綠營輪流毆打，現在黨中央還提油救火，「主席都定調了，藍委還能說什麼？能躲就躲，能閃就閃」，日頭赤焱焱，隨人顧性命，區域委員聯合戰線，結合縣市長抱團取暖，大概也是最無奈的作法。

徐巧芯 罷免

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