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罷免風波擴大！新北議員黃心華批政治辦案 陳乃瑜質疑死亡連署

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
近日國民黨地方黨部遭搜索，罷免團體遭檢調查辦，引發熱議。記者張策／攝影
近日國民黨地方黨部遭搜索，罷免團體遭檢調查辦，引發熱議。記者張策／攝影

針對近日檢調搜索國民黨地方黨部與罷免案相關人員，新北市議員黃心華與陳乃瑜今先後表達立場。黃心華批評，民進黨透過司法手段干預人民行使罷免權，嚴重破壞民主體制；陳乃瑜則反問罷免連署中數量驚人的「死亡連署」從何而來。

黃心華表示，罷免為憲法保障的公民權利，連署階段本屬行政作業，應由選委會依法審查，如今卻見到協助收件的連署人遭搜索、重保、限制出境，「實在荒謬至極」，質疑檢調是否有政治力介入，否則怎會「用牛刀殺雞」。他也批評，民進黨執政後未思改革，反以罷免操作轉移焦點，且司法僅針對藍營發起人，卻對綠營行動睜一隻眼閉一隻眼，形成雙重標準。

他進一步指出，選委會對藍營連署資料吹毛求疵、對綠營則寬容放水，檢調以「幽靈連署案」約談青年，政治動機昭然若揭，無怪引發外界質疑司法不公。他也質疑，教育部是否淪為政治打手，當學生替綠營連署時稱「應給予尊重」，是否形同為特定政黨打開進入校園的後門。「當年高喊黨政軍退出校園的民進黨，如今卻主動介入，還一副道貌岸然，難道言論自由就能成為政治勢力進入校園的遮羞布？」

黃心華表示，不反對學生表達意見的權利，但反對雙重標準與政黨進駐校園，強調民進黨若繼續壓制與濫權，將讓更多人民看清真相。她呼籲社會各界勿沉默，「國民黨會堅守監督角色，持續為人民爭取發聲空間，絕不讓民進黨用國家機器屏蔽人民的聲音」。

而新北市議員陳乃瑜則認為，民進黨立委伍麗華的罷免案中出現高達189件的死亡連署。陳瑩則多達185件，許智傑182件、張宏陸180件，她本人也有86件；對比國民黨立委罷免案中，死亡連署最多僅3件，差距過大，國民黨卻無法解釋這些名單如何產生、如何執行。

她批評，國民黨青年軍長期迴避問題，面對死亡連署數量龐大卻扯東扯西、無法釐清來源與過程，「如果沒有問題，為何無法面對？」陳乃瑜強調，死亡連署涉及偽造文書，已觸及刑責底線，敬告相關人士應自重、勿枉法行事。

罷免

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