罷綠幹部納粹風波 王鴻薇：綠營側翼不要模糊焦點

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時，穿納粹衣，手持希特勒書籍，行納粹禮，引發批評。國民黨主席朱立倫今早談話，遭操作成認同納粹。國民黨立委王鴻薇表示，綠營側翼不要模糊焦點。

宋建樑昨日移送新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹的「卐」字臂章現身。朱立倫今早表示，各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，也就是「綠共」。

王鴻薇說，基本上不管是穿納粹裝，擺出納粹的姿勢，就是不對，就是不妥，這沒有什麼好迴避的。這位宋先生，文傳會已說「其實是跟國民黨是沒有關係的」，也許宋先生是國民黨支持者，但基本上這樣的行為就是不妥。

王鴻薇表示，這不代表，針對罷免民進黨立委的領銜人、召集人，不管是搜索、約談、羈押，甚至交保金額比共諜還要高，都可以合理化，事情一碼歸一碼。她不會認同宋先生的行為，但也請側翼不要因此想模糊焦點，大家還是要檢視檢調辦案是否有雙標，有沒有用司法手段，意圖影響罷免綠委的二階連署。