4000份正重簽…花蓮民眾又收錯誤格式連署書 罷傅團體報案盼釐清

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」近日發現約4000份連署書格式錯誤，正號召民眾重簽，卻發現有部分民眾家中收到同樣格式錯誤的空白連署書，罷團與縣議員張美慧今天向警方報案盼釐清，表示明天才會寄出回簽信，請民眾寄回時務必檢查「編號」兩字是否置中，才是正確格式。

罷團領銜人李美玲表示，包括網路、議員服務處、罷團都有接獲民眾反映，表示收到內附空白連署書及回郵的信件，信封印有「百年花蓮時光洄瀾」字樣，回郵附上罷團地址，但連署書仍是錯誤格式，擔心有心人刻意操作，目前已知約10多件，花蓮市、吉安都有人收到。

李美玲表示，罷團於本月10日下午確認部分連署書格式錯誤，11日通知志工，13日媒體廣為報導。根據信封戳章，這批錯誤的空白連署書有的是10日，有的在12日寄出，也就是在確認格式錯誤的前後，究竟是熱心支持者所寄，或者有心人意圖混亂連署，無法判斷是善意或惡意，為謹慎起見才向警方報案，盼協助釐清。

她說，自從內部查出有錯誤格式後正全力補救，支持者也非常踴躍回簽，這幾天每天平均收到2000份連署書，是先前約一倍，有人首簽，也有民眾重簽。

李美玲說，經盤點格式錯誤的約有4000份，將依地址從明天起寄出回簽函，若民眾不方便收信可在臉書粉專私訊告知，回簽信內附上回郵、空白連署書與說明書，並有「微光花蓮」的正式標誌，為確保正確性，提醒民眾收到連署書還是要檢查「編號」兩字是否置中。