罷綠遭檢約談...賴苡任臉書首發聲 朱立倫、徐巧芯留言打氣
雙北地檢署近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，周一約談北市罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤團體相關人員，包含賴苡任、劉思吟等6人，訊後分別被依20至50萬元交保，今早賴苡任也到罷瑤總部陪黨主席朱立倫行動連署，也是約談後首度公開露面，更在嘴巴貼上綠膠帶象徵遭「封口」，隨後也在臉書發聲報平安，不少支持者也湧進留言區加油打氣。
賴苡任周一因罷免案幽靈連署案遭檢調搜索約談，訊後被依偽造文書、違反個資法命其50萬元交保，並限制出境、出海，今天黨主席朱立倫發起「戰獨裁」行動反制，到北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，身為召集人的賴也是從北檢交保後首度公開露面，不過嘴巴貼上綠膠帶，不受訪象徵遭「封口」。
活動結束後賴苡任也在臉書發文，寫道「平安」，包含黨主席朱立倫、藍委徐巧芯、許宇甄都在下方留言，為其加油打氣，也有不少民眾在下方留言鼓勵賴加油，繼續走下去，貼文短時間讚數就破千，更有近百則分享。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言