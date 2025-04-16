罷綠遭檢約談...賴苡任臉書首發聲 朱立倫、徐巧芯留言打氣

雙北地檢署近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，周一約談北市罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤團體相關人員，包含賴苡任、劉思吟等6人，訊後分別被依20至50萬元交保，今早賴苡任也到罷瑤總部陪黨主席朱立倫行動連署，也是約談後首度公開露面，更在嘴巴貼上綠膠帶象徵遭「封口」，隨後也在臉書發聲報平安，不少支持者也湧進留言區加油打氣。

賴苡任周一因罷免案幽靈連署案遭檢調搜索約談，訊後被依偽造文書、違反個資法命其50萬元交保，並限制出境、出海，今天黨主席朱立倫發起「戰獨裁」行動反制，到北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，身為召集人的賴也是從北檢交保後首度公開露面，不過嘴巴貼上綠膠帶，不受訪象徵遭「封口」。