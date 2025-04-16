中選會告發41件問題連署 罷綠25：罷藍15：罷白1

全台幽靈連署爭議，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署。據統計，第一階段罷免查對狀況（不含補件），41件有25件為泛綠營立委、議員罷免案；15件為泛藍委罷免案，1件為停職中的新竹市長高虹安罷免案。中選會也透露告發法定標準、偽造連署判定方式及死亡連署認定標準。

根據地方選委會第一階段罷免查對情況，並挑出「提議前死亡」、「有偽造情事」，35件泛藍陣營立委罷免案中，共15案有1件以上死亡連署或疑涉偽造，包括王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁，死亡連署最多3件，其中林沛祥罷免案疑涉偽造情事最高，達116件。

17件綠營立委罷免案中則全數皆有死亡連署，包含吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、王美惠、黃捷、許智傑、陳俊宇、伍麗華、陳瑩等，高達8案死亡連署破百件，其餘最少也有30件。

停職中的新竹市長高虹安罷免案共13件疑涉偽造情事，至於其他8名泛綠議員罷免案，每案都有1件以上死亡連署或偽造情事，包含基隆市議員鄭文婷、張之豪，新北市陳乃瑜，苗栗縣議員徐筱菁、曾玟學、陳春暖、南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

中選會表示，截至4月11日止，中選會告發39案件，至昨4月15日再依法告發2件，即41案涉有偽造嫌疑或有往生者連署者的各罷免案件，均函轉最高檢予以告發。該41件罷免案為依法循例辦理之選務事項，且過去以來皆採「未指名告發」方式處理，即為未具體指名某一人是被告，而是檢附犯罪嫌疑資料後移送。

告發的法定標準部分，中選會表示，選務機關經各地市縣政府戶政事務所暨各地選委會查對後結果，知有犯罪嫌疑如有1件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例應予職務告發，轉由司法檢調機關依法偵辦。

至於偽造連署判定方式，則依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法等規定，各地選委會查對提議人名冊時，如發現有同一個筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造的狀況，得寄送查詢單給當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章。