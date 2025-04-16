快訊

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

4月份第2起事故！IDF戰機今早降落馬公基地 冒煙畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中選會告發41件問題連署 罷綠25：罷藍15：罷白1

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷／台北即時報導
立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談相關罷團領銜人，立委徐巧芯（前排右六起）、王鴻薇、羅智強等人昨到場聲援。圖／聯合報系資料照
立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談相關罷團領銜人，立委徐巧芯（前排右六起）、王鴻薇、羅智強等人昨到場聲援。圖／聯合報系資料照

全台幽靈連署爭議，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署。據統計，第一階段罷免查對狀況（不含補件），41件有25件為泛綠營立委、議員罷免案；15件為泛藍委罷免案，1件為停職中的新竹市長高虹安罷免案。中選會也透露告發法定標準、偽造連署判定方式及死亡連署認定標準。

根據地方選委會第一階段罷免查對情況，並挑出「提議前死亡」、「有偽造情事」，35件泛藍陣營立委罷免案中，共15案有1件以上死亡連署或疑涉偽造，包括王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁，死亡連署最多3件，其中林沛祥罷免案疑涉偽造情事最高，達116件。

17件綠營立委罷免案中則全數皆有死亡連署，包含吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、王美惠、黃捷、許智傑、陳俊宇、伍麗華、陳瑩等，高達8案死亡連署破百件，其餘最少也有30件。

停職中的新竹市長高虹安罷免案共13件疑涉偽造情事，至於其他8名泛綠議員罷免案，每案都有1件以上死亡連署或偽造情事，包含基隆市議員鄭文婷、張之豪，新北市陳乃瑜，苗栗縣議員徐筱菁、曾玟學、陳春暖、南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

中選會表示，截至4月11日止，中選會告發39案件，至昨4月15日再依法告發2件，即41案涉有偽造嫌疑或有往生者連署者的各罷免案件，均函轉最高檢予以告發。該41件罷免案為依法循例辦理之選務事項，且過去以來皆採「未指名告發」方式處理，即為未具體指名某一人是被告，而是檢附犯罪嫌疑資料後移送。

告發的法定標準部分，中選會表示，選務機關經各地市縣政府戶政事務所暨各地選委會查對後結果，知有犯罪嫌疑如有1件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例應予職務告發，轉由司法檢調機關依法偵辦。

至於偽造連署判定方式，則依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法等規定，各地選委會查對提議人名冊時，如發現有同一個筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造的狀況，得寄送查詢單給當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章。

中選會說，各地選委會應本於職權，綜合其他事實認定提議人名冊是否有偽造狀況，不得僅因當事人未回復或未在期限內回復查詢單，就作提議人名冊刪除事由。至於死亡連署認定標準，符合資格要件的提議人在罷免案提出日後死亡，提議仍有效；如提議人在罷免案提出日前已死亡，應刪除。

新北檢偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨昨號召群眾前往新北檢聲援罷團。圖／聯合報系資料照
新北檢偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨昨號召群眾前往新北檢聲援罷團。圖／聯合報系資料照

罷免 連署書

延伸閱讀

罷綠委遭搜索 藍議員酸檢調不辦綠：是怕查出更多共諜

鍾小平明赴基隆告發連署偽造 林沛祥：無需外地人蹭聲量

罷林涉偽造？林沛祥阻鍾小平赴基隆強出頭 檢方：已立案調查

與周玉蔻為「小留學生」再槓 立委林沛祥：歡迎周檢舉或提告

相關新聞

4000份正重簽…花蓮民眾又收錯誤格式連署書 罷傅團體報案盼釐清

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」近日發現約4000份連署書格式錯誤，正號召民眾重簽，卻發現有部分民眾家中收到同樣格式錯誤的空白...

罷綠遭檢約談...賴苡任臉書首發聲 朱立倫、徐巧芯留言打氣

雙北地檢署近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，周一約談北市罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤團體相關人員，包含賴苡任、劉思吟等6人，訊...

中選會告發41件問題連署 罷綠25：罷藍15：罷白1

全台幽靈連署爭議，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署。據統計，第一階段罷免查對狀況（不含補件），41件有2...

罷綠幹部納粹風波 王鴻薇：綠營側翼不要模糊焦點

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時，穿納粹衣，手持希特勒書籍，行納粹禮，引發批評。國民黨主席朱立倫今早...

朱立倫指黨員戴納粹臂章諷綠共 民進黨批嚴重失格

國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨青年軍戴納粹臂章敬禮是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共；民進黨指出，朱立倫的護...

國民黨：反對納粹 更拒絕民進黨操弄輿論、消費歷史

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發爭議。國民黨今天表示，民進黨過去便有使用希特勒作為文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。