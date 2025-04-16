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國民黨：反對納粹 更拒絕民進黨操弄輿論、消費歷史

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天表示，民進黨過去便有使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，如今一邊用這些標籤打擊異己、打壓罷免者，才是真正踐踏民主、消費歷史的政黨。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民進黨過去便有使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，如今一邊用這些標籤打擊異己、打壓罷免者，才是真正踐踏民主、消費歷史的政黨。圖／國民黨提供

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發爭議。國民黨今天表示，民進黨過去便有使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，如今一邊用這些標籤打擊異己、打壓罷免者，才是真正踐踏民主、消費歷史的政黨。

國民黨表示，自二戰以來，國民黨親身參與八年抗戰，與世界民主陣營並肩對抗納粹與軍國主義，是以血與淚換得民主自由，為自由世界秩序奮戰不懈。要談「反對法西斯」，國民黨絕對有資格。

國民黨提到，2001年拿納粹象徵入政治宣傳的就是時任民進黨文宣部主任鄭運鵬主導製作的廣告，以希特勒畫面當作宣傳素材，還公然狡辯「希特勒敢於說出心里話」，引發國際媒體嚴厲批評，讓台灣形象大傷，至今未曾真正道歉反省。

國民黨指出，2024年曾為民進黨黨員謝華謀，高舉納粹旗幟闖入國民黨舉辦的藍鷹行動，立委許智傑與王定宇抹黑為國民黨所為，慘遭被打臉，卻毫無道歉。民進黨沒有對過去的歷史道歉，現在卻大吃歷史的人血饅頭。

國民黨強調，反對納粹、反對法西斯、反對極權暴力，但更拒絕民進黨以雙重標準操弄輿論、消費歷史、掩蓋自身清算打壓罷免者的事實。台灣的民主不能被扭曲，人民的聲音不能被抹黑，國民黨會堅定守住底線，絕不容許民進黨用歷史的悲劇掩蓋今日的清算。

納粹 罷免

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