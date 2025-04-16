罷綠領銜人戴納粹臂章 國民黨：絕不允許操作歷史事件

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發爭議。國民黨今天表示，堅定反對納粹、反對法西斯、反對任何形式的極權與人權迫害。當事人過去多次明確表示行動與國民黨無關，民進黨卻見獵心喜、抹黑帶風向，只為打擊罷免行動、模糊焦點、掩蓋共諜危機與司法追殺的真相。

德國在台協會今在社群媒體表示震驚，痛斥宋建樑的行為「無恥」並表示最強烈的譴責。國民黨文傳會主委林寬裕表示，一點都沒錯，國民黨不可能、不認同，也絕不允許操作歷史的不幸事件，二戰期間猶太民族的遭遇感同身受，對於相關的操作絕對予以譴責。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，強烈譴責任何人出於任何目的，用錯誤手段傳達不正當的訊息。今年適逢對抗戰80周年，國民黨就是身體力行對抗法西斯的入侵，至今從未改變，他們會秉持一貫立場，反對民進黨走向獨裁的道路。

他也反嗆，民進黨應回想是否曾用納粹符號和言語來做政黨的宣傳工具，現在還用納粹言語作為政治手段謀取紅利，這不是吸取人血饅頭，什麼才是吸取人血饅頭？

對於民進黨指，宋建樑2017年曾參與國民黨黨代表選舉，更手持黨旗入場，顯示宋建樑就是國民黨長年培養。鄧凱勛表示，宋建樑在社群媒體說他是中華法西斯黨，也多次表明他與國民黨毫無關係，國民黨青年團從來沒有這位團員加入過。