李坤城領銜人戴納粹臂章惹議 朱立倫急滅火

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發爭議。國民黨主席朱立倫今天表示，納粹獨裁是全民所唾棄、世界所不容許，共產獨裁也是國民黨堅決反對。

罷免綠委團體接連遭檢調搜索約談，朱立倫力挺罷團成員，今率黨籍民代上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委行動。

朱立倫今在中常會表示，這幾天是台灣司法最黑暗的日子，司法成為獨裁者、當權者的大刀，揮向所有反對力量，令人感到痛心。全世界沒有任何一個民主國家會發動這樣的罷免，「請民進黨可以點出來，絕對沒有，」這就是民進黨創造的大惡罷。

朱立倫說，國民黨不得已，有很多青年或在地力量希望以罷制罷，一階結果經過中選會移送41件所謂偽造不實。國民黨立場很清楚，對於錯、假、偽、抄都堅決反對，但司法單位一定要秉持公正態度，而不是專門打擊在野和罷綠團體。

他質疑，這幾天全台大搜索、大交保、大收押，態度比辦共諜還嚴重，把人民當成最惡劣的敵人對待，民眾可接受嗎？

朱立倫說，國民黨反惡罷，更反對民主墮落，所以他們要勇敢站起來戰獨裁、反法西斯獨裁。納粹獨裁是全民所唾棄、世界所不容許，共產獨裁也是國民黨堅決反對，沒想到在自由民主的台灣，只容許信賴的聲音，只容許民進黨的力量，所有反對的力量，在野黨一個個被關起來。

「前有民眾黨，現在對付國民黨。」朱立倫說，罷綠要司法大收押大交保大搜索，罷藍到現在為止，所有違法明確事件，一個都不辦。國民黨必須勇敢站出來，呼籲所有好朋友，大家化悲憤為力量，走上街頭呼籲民眾站出來連署。