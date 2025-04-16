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民眾黨譴責宋建樑鼓吹暴力仇恨 時力要國民黨公開道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新北地檢署昨天約談罷免李坤城案領銜人宋建樑（圖），宋建樑穿著象徵納粹的「卐」字臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」進入新北檢複訊。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署昨天約談罷免李坤城案領銜人宋建樑（圖），宋建樑穿著象徵納粹的「卐」字臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」進入新北檢複訊。圖／聯合報系資料照片

針對民進黨立委李坤城罷免案領銜人宋建樑配戴納粹臂章，台灣民眾黨今天表示，絕對不容許帶有極端暴力及種族歧視的象徵，在台灣內部發酵及蔓延，同時更不希望鼓吹暴力、仇恨等行為，破壞台灣的民主人權價值。

民間團體發起罷免區域立委，多個罷團也遭指涉不實連署，李坤城罷免案領銜人宋建樑昨天赴新北地檢署複訊，檢方訊後諭令新台幣8萬元交保，不過他在應訊期間行納粹禮、配戴納粹符號臂章，包括外交部、德國在台協會、以色列在台辦事處今天皆發聲表達譴責。

民眾黨發言人吳怡萱透過稍早文字強調，民眾黨珍視台灣民主法治，並且誓言守護與捍衛，絕不能因為特定個人的行為踐踏歷史傷痛、進而讓族群撕裂，大家都應該更深化對這段歷史的認識，並且建立多元共融的社會。

時代力量也發布新聞稿表示，針對國民黨員宋建樑赴新北地檢署應訊，公開配戴納粹臂章、比出納粹敬禮手勢，時代力量表達最嚴正的譴責，「這種行為是對歷史的無知與對人權的挑釁，台灣社會絕對無法容忍。」

時代力量指出，宋建樑身為國民黨成員，其行徑反映該黨長期對轉型正義的冷漠與敵意，「中國國民黨作為曾經主導威權統治的政黨，應更深刻反省其歷史責任，而非縱容黨員以極端行為挑釁民主社會的普世價值。」

時代力量表示，國民黨應該立即做出回應，同時向國內外社會道歉，針對宋建樑的行為進行明確懲處，展現負責任政黨的基本態度，同時也呼籲國際社會理解，這起事件是由極端個體所為，絕不代表台灣主流社會價值。

時代力量強調，台灣是一個尊重人權、捍衛民主的國家，時代力量持續與所有守護自由與正義的力量站在一起，捍衛轉型正義與歷史真相的尊嚴。

國民黨 時代力量 納粹 罷免

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