藍委質疑大港開唱政治動員 古秀妃：尊重個人立場

國民黨籍立委許宇甄今天表示，樂見青年族群透過音樂接觸客語，但今年大港開唱有歌手替花蓮罷免加油，質疑是政治動員。客委會主委古秀妃說，今年沒有補助，尊重每個人的個人立場。

立法院內政委員會邀請客家委員會主任委員古秀妃率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛列席報告業務概況，並備質詢。

推廣客語是客委會重要任務，許宇甄質詢，支持也樂見青年族群透過音樂接觸客語，但今年大港開唱現場，有歌手在台上說音樂是政治、政治是音樂，替花蓮罷免加油，喊著大罷免、大成功。

她並問，這樣的內容是文化推廣或政治動員。古秀妃說，今年沒有補助大港開唱，尊重主辦單位與每個人的個人立場。

古秀妃會後接受媒體訪問時，進一步指出，客委會跟台灣的各大音樂節都有合作，主要是盼藉此讓客家音樂人、歌手有舞台，就歌手、音樂人個人量能提升、把音樂推展出去，成績還蠻好的；尤其是大港開唱歷史很久，是很少數很獨立的音樂人園地，客委會非常肯定。

最後她說，對於各大音樂節要不要跟客委會申請補助，客委會都會邀請，希望他們不要喪失任何機會；今年大港開唱有自己的決策，沒有來申請補助，予以尊重。